Roma Dönemi'nde inşa edilen tarihi köprüye yazılanlar pes dedirtti

2019 yılında "Dünya Mirası" olarak kabul edilen Aspendos'taki tarihi köprü, duvar yazıları ve yakılan ateşlerle tahrip edildi.

ilk olarak Roma döneminde inşa edilen Tarihi Aspendos Köprüsü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde bulunuyor. Roma Dönemi'ndeki depremler dolayısıyla yıpranmasının ardından 13. yüzyılda Selçuklular tarafından tekrar inşa edilen köprünün, bugünkü hali ise görenleri üzüyor.

Araç trafiğine kapalı 225 metre uzunluğundaki köprünün her tarafına boyalarla yazılan yazılar ve yakılan ateşlerin bıraktığı siyah görüntü görsel kirliliğe neden olurken, ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor.

"ACI MANZARALAR"

Tarihi eser restorasyonu işleriyle uğraşan Ali Elci, "Bu tür tarihi yerleri ziyaretlere geldiğimde maalesef acı manzaralarla karşılaşıyorum. Tarihi eserlerimizi restore ederken aslına uygun restore edemiyoruz ve koruyamıyoruz da. Bana göre aslına uygun, yamalık gibi olmaması daha iç açıcı olur. Günümüz teknolojisinde bunların hepsi mümkün, fakat 'Ben yaptım, oldu' felsefesiyle yapıyoruz. Bu da beni üzüyor. Artı millet olarak yıpratıyoruz. Görmüş olduğumuz yazılar, ateş yakmalar, taşların siyahlaşması gibi. Biraz duyarsız bir milletiz. Onun için tarihine sahip çıkmayan geleceğini göremez. O yüzden tarihi yerlerimizi korumaya gayret gösterelim." şeklinde konuştu.