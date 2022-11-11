Roma İmparatoru Verus'un bronz heykeli ABD'den Türkiye'ye iade edildi

Aralarında Roma İmparatoru Lucius Verus'un insan boyutundaki bronz heykeli ile Antalya'daki Perge Antik Kenti kökenli sütunlu lahit parçalarının da bulunduğu eşsiz tarihi miras Türkiye'ye iade edildi.

ABD’de bir koleksiyoner ile iki ayrı müzayede evinden teslim alınıp, Türkiye’ye iadeleri sağlanan ve Antalya Müzesi'nde koruma altına alınan 9 parçadan oluşan 6 eser, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılacağı törenle tanıtılıp, ziyaretçileriyle buluşacak.

Anadolu’dan kaçak yollarda yurt dışına çıkarılan eşsiz tarihi miras, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri, Antalya ve Burdur Müze Müdürlükleri, Manhattan Bölge Savcılığı ile Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Biriminin ortak çabaları sonucu Türkiye'ye döndü.

Türkiye’nin ilk kadın arkeoloğu merhume Prof. Dr. Jale İnan'ın çalışmaları, gazeteci ve yazar Özgen Acar'ın araştırmalarıyla sağladığı bilgilerden yola çıkan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli uzmanlar, söz konusu mirasın iadesi için dosya hazırladı. Arşiv ve uluslararası yayın taramaları yapılarak saha çalışmalarıyla doğrudan dönemin şahitleriyle görüşüldü.

Güvenlik birimlerine iletildi

Prof. Dr. Ramazan Özgan ve Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı da bilimsel raporlar hazırladı. Yapılan araştırmaların sonuçları ve hazırlanan raporlar, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi’ne iletildi.





İmparator heykeli koleksiyonerden alındı

Ortak yürütülen çalışmalar sonucunda ABD'li koleksiyonerde bulunan Burdur'un Bubon Antik Kenti'nden ülke dışına çıkarıldığı saptanan Roma İmparatoru Lucius Verus'un insan boyutundaki bronz heykeli ve Antalya'daki Perge Antik Kenti kökenli Roma dönemine ait 4 parçadan oluşan sütunlu lahit iade alındı.

Verus'un heykeli, günümüze ulaşabilen insan boyutundaki nadir bronz heykellerden biri olarak öne çıkıyor.

Antik dönem bronz döküm heykellerinin birçoğunun eritilip günümüze kadar başka alanlarda kullanılmış olması, imparator heykeline ayrı bir önem kazandırıyor.





Eserin satışı durduruldu

Yine yürütülen çalışmalarda Batı Anadolu'da M.Ö. 3 binde yaygın olarak görülen, şematize edilmiş kadın figürlerinden, erken Tunç Çağı’na tarihlendirilen mermer 'Kusura tipi idol' ile Balıkesir’den kaçak yollarla ülke dışına çıkarıldığı tespit edilen ve hem Yunan hem de Roma mitolojisinde geçen Anadolu kökenli bir tanrı olan gümüş Apollon heykelciği, ABD'deki müzayede evinde tespit edildi.

Eserlerin iadesi Türkiye'ye yapıldı

Oturur şekilde tasvir edilmiş Attis heykelciği ve Isparta’nın Pisidia Antiokheia Antik Kenti’e ait düver pişmiş toprak levha ise başka bir müzayede evinde saptandı. Anadolu'dan kaçırıldığı belirlenen 4 eserin satışı durduruldu. Toplam 9 parçadan oluşan 6 eserin iadesi Türkiye'ye sağlandı.





Bakan Ersoy tanıtacak

Eşsiz tarihi miras, New York Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından teslim alınarak, 22 Ekim'de hava yoluyla Antalya’ya ulaştırıldı. Eserler Antalya Müzesi'nde koruma altına alındı.

Ana vatanına kavuşan eserlerin tanıtımı, 13 Kasım Pazar günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Manhattan Bölge Savcılığı ekibi tarafından yapılacak.





Ziyarete açılacak

DHA'da yer alan habere göre; tören ile birlikte eserler ziyaretçileriyle buluşacak. Anadolu kökenli mirasın iadesinin, ABD ile Türkiye arasında son yıllarda artan iş birliği ile kaçakçılığın önlenmesi ve yasa dışı eylemlere karşı gelişen tutumun önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.