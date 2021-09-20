Rus yapım ekibi, uzay filmini Tom Cruise'dan önce çekecek

Rus yönetmen Shipenko ve ekibinin, 5 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere fırlatılabileceği belirtildi.

ABD ile Rusya arasındaki uzay yarışı, bu kez film sektöründe kendini gösterdi.

Altın Küre ödüllü oyuncu ABD'li oyuncu Tom Cruise, uzayda ilk filmi çekme yarışında istediği sonucu alamadı.

5 EKİM'DE UZAYA GİDEBİLİRLER

Rusya, yönetmen Klim Shipenko'nun bir sonraki filmi The Challenge'ı uzayda 12 gün boyunca çekmeyi planladığını duyurdu.

Cruise'un planladığı filmin henüz bir çekim takvimi bulunmuyor. Her şey plana göre giderse The Challenge'ın yapım ekibi, 5 Ekim'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkabilir.

KOZMONOT MERKEZİ'NDE EĞİTİM ALDILAR

Collider'ın haberine göre, geçen yıl boyunca ekip, Moskova'daki Yuri Gagarin Kozmonot Eğitim Merkezi'nde eğitim gördü.

THE CHALLENGE FİLMİNİN KONUSU

The Challenge adlı film, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen bir Rus doktorun hikayesini anlatıyor.

Shipenko, "Bu film sıradan bir insanın, uzay araştırmalarıyla hiçbir ilgisi olmayan ve bunu hiç düşünmemiş bir doktorun, uzay istasyonuna seyahat etmesi ve bir kozmonotun hayatını kurtarması hikayesini anlatacak." dedi.

OYUNCU PERESILD: HAZIRIZ

Başrol oyuncusu Yulia Peresild, "Dünya ile aynı seviyede olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bunun için hazırız." dedi.