Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmek için çağırdı

Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarına Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.

Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

AA'da yer alan habere göre; Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Büyük beğeni aldı

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.