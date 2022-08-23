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    Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmek için çağırdı

    Oscar ödüllü Yeni Zelandalı oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarına Türkiye'yi ziyaret etme çağrısında bulundu.
    • 23.08.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:23
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    Russell Crowe, hayranlarını Türkiye'yi ziyaret etmek için çağırdı

    Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

    AA'da yer alan habere göre; Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

    Russell Crowe, hayranlarını Türkiye yi ziyaret etmek için çağırdı #1

    Büyük beğeni aldı

    Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.


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