Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı

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Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları, koronavirüs salgını nedeniyle Sabantuy Bayramı'nı sanal ortamda kutladı.

Rusya'daki Türk halklarından Başkurt ve Tatarların kutladığı Sabantuy Bayramı dolayısıyla, Moskova'daki Tatar Kültür Merkezi tarafından online program düzenlendi.

HALK DANSLARI VE GELENEKSEL YEMEKLER

Ses sanatçılarının katıldığı programda, halk dansları icra edildi.

Programda, bilgi yarışmaları ile Tatar ve Başkurt mutfağından geleneksel yemekler yapıldı.

Rusya'da Sabantuy Bayramı

İLKBAHARDA TOPRAĞIN EKİLMESİYLE KUTLANIYOR

Sabantuy Bayramı, ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.