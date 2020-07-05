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- Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı
Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı
Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları, koronavirüs salgını nedeniyle Sabantuy Bayramı'nı sanal ortamda kutladı.
- AA
- 05.07.2020 - 03:57
Rusya'daki Türk halklarından Başkurt ve Tatarların kutladığı Sabantuy Bayramı dolayısıyla, Moskova'daki Tatar Kültür Merkezi tarafından online program düzenlendi.
HALK DANSLARI VE GELENEKSEL YEMEKLER
Ses sanatçılarının katıldığı programda, halk dansları icra edildi.
Programda, bilgi yarışmaları ile Tatar ve Başkurt mutfağından geleneksel yemekler yapıldı.
İLKBAHARDA TOPRAĞIN EKİLMESİYLE KUTLANIYOR
Sabantuy Bayramı, ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.