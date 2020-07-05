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    Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı

    Rusya'daki Tatar ve Başkurt halkları, koronavirüs salgını nedeniyle Sabantuy Bayramı'nı sanal ortamda kutladı.
    • AA
    • 05.07.2020 - 03:57
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    Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı #1

    Rusya'daki Türk halklarından Başkurt ve Tatarların kutladığı Sabantuy Bayramı dolayısıyla, Moskova'daki Tatar Kültür Merkezi tarafından online program düzenlendi.

    HALK DANSLARI VE GELENEKSEL YEMEKLER

    Ses sanatçılarının katıldığı programda, halk dansları icra edildi.

    Programda, bilgi yarışmaları ile Tatar ve Başkurt mutfağından geleneksel yemekler yapıldı.

    Rusya'da Sabantuy Bayramı

    Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı #2

    İLKBAHARDA TOPRAĞIN EKİLMESİYLE KUTLANIYOR

    Sabantuy Bayramı, ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.

    Rusya'da Sabantuy Bayramı sanal ortamda kutlandı #3

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