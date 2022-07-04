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    Rusya'daki Tatarlar ve Başkurtlar, Sabantuy Bayramı'nı kutladı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da Tatar ve Başkurt Türklerinin bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan Sabantuy Bayramı kutlandı.
    • 04.07.2022 - 01:37
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    Rusya'daki Tatarlar ve Başkurtlar, Sabantuy Bayramı'nı kutladı

    Başkent Moskova'daki Kolomenskoya Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Tatar ve Başkurt halklarından binlerce kişi katıldı.

    Çadırların kurulduğu parkta, ses sanatçıları sahne aldı ve halk dansları gösterisi yapıldı.

    Geleneksel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, çeşitli yarışlar düzenlendi.

    Toprağın ekilmesi kutlanıyor

    AA'nın haberine göre; bahar ve ekin günlerinin coşkusunu yansıtan "Sabantuy Bayramı", ilkbaharda toprağın ekilmesinin ardından kutlanıyor.

    Rusya'daki Tatarlar ve Başkurtlar, Sabantuy Bayramı'nı kutladı - FOTO GALERİ

    Rusya'daki Tatarlar ve Başkurtlar, Sabantuy Bayramı'nı kutladı - VİDEO


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