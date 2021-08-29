Sadece müzik değil: K-Pop cazibesinin sırrı

Sadece müzik değil: K-Pop cazibesinin sırrı

Güney Kore'den dünyaya yayılan "K-Pop" olarak adlandırılan müzik gruplarının imaj ve yaşam tarzlarının oluşturduğu akım, gittikçe büyüyor. Peki nedir bu K-Pop?

Uzak Doğu kökenli müzik gruplarının ve özellikle Güney Kore'den yayılarak dünya gençlerini etkisi altına alan "K-Pop" gruplarının, 12-18 yaş arası kitlede yarattığı kültürel dezenformasyon her geçen gün daha da görülür hale geliyor.

"Gangnam Style" ile başlayan furyanın son olarak 3 kız çocuğunun pikniğe gidiyoruz diyerek evden kaçıp Kore'ye gitmek istemesi ile gündeme gelen K-Pop, artık müzik zevkinin ötesinde bir yerlerde...

Özellikle ergen yaş grupları arasında revaçta olan bu kültür, "kusursuzluk" imajını yakalamak için giydikleri kıyafetlerden mimiklerine, günlük hayatlarındaki özel yaşam tarzlarından aile ilişkilerine kadar etkili olabiliyor.

Z kuşağının diline hakim olan K-Pop sanatçıları, cinsiyetsizleştirilmiş karakterlerden oluşan gruplar halinde hareket ediyorlar. Giyimleriyle birbirlerine sahnede sergiledikleri tavırlar da dikkati çekiyor.

Kore açısından bakıldığında ise ülkeye maddi manevi katkıları büyük. Peki nedir bu K-Pop?

K-Pop hakkında merak edilenleri sizler için derledik...

K-POP NEDİR

Korean Pop kelimesinin kısaltılmışı olan K-pop, pop müzik türleri içinde ünü ülke sınırlarını aşan melez bir müzik türü.

Hip hop, rap, R&B, reggae, pop, funk, disco vb. tüm farklı müzik türlerini oldukça iyi tasarlanmış dans koreografisi içinde sunan küresel ve yerel bir içerik üretimi de denilebilir.

K-Pop, hikâyesi üç gençten oluşan Seo Taiji & Boys isimli grubun Kore müzik piyasasına girişi ile başlıyor. 90’lı yılların ortasındaki Kore Savaşı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki çatışmanın izleri de o dönem sanatta etkisini gösteriyor.

MÜZİĞİN ÖTESİNDE PERFORMANS

Ancak K-pop yalnızca şarkı ve danstan oluşmuyor. Onu diğer müzik türlerinin ötesine taşıyan, bu kadar popüler kılan ve yoğun bir hayran kitlesi aidiyeti oluşturan bazı detaylar var ki; sahne performansları...

Beden ve iletişim pratikleri, sahnenin görsel efektleri, dekoru ve seyircinin etkileşimli ışıldaklarla katılımı, K-pop konserlerinin ve yıldızlarının tasarımı, diğer bir deyişle inşası olarak sıralanabilir.

KIM JONG UN: K-POP KANSERDİR

Kim Jong Un, K-Pop kültürünü tehlikeli bir kanser olarak nitelendiriyor.

İnsanların bu akıma ayak uydurmalarının Kuzey Kore'nin kültürel değerlerini sarsacağını düşünen ülke lideri, halkının bu kültürden uzaklaşması için yapılması gereken her şey için talimat verdiği de söylentiler arasında.

NEDEN BU KADAR POPÜLER

Hayranlar için K-pop yıldızları hayali bir dünya tasavvuru, fanteziler, hayallerinin peşinden gitme arzusu ve olanaklar ile sınırlılıklar arasında, bireyin kendi tarihi, kimlik inşası, izlenim yönetimi ve toplumsal pozisyonu içinde değişen bir konuma sahip.

K-Pop gruplarının görseli oldukça renkli kliplerin yanı sıra, farklı giyimleri, dansları, imaj ve yaşam tarzları, hayran kitlesi tarafından sıkı takip edilerek rol model olarak benimseniyor.

Normalde ülkede 18-28 yaş arası erkekler 20 aylığına askere gidiyor, bu da genç k-pop’çuların kariyerlerini olumsuz etkiliyor.

Yeni yasayla bu görev şimdi 30 yaşına kadar ertelendi.

K-Pop, Kore için turizmin yükselmesi, ülkede üretilen ürünlere, modaya, güzellik sektörüne, Kore mutfağına talebin artması, Kore dilinin öğrenilmesine ilginin yükselmesiyle kültür ihracatının gerçekleştirilmesi açısından adeta bir nimet.

EN ÜNLÜ K-POP GRUPLARI

1-BTS

Güney Kore merkezli pop grubu BTS yani diğer adıyla Bangtan Boys, 2013 yılında çıkış yaptığı günden bu yana tüm dünyayı kasıp kavuruyor.

BTS’in orijinali “Bangtan Sonyeondan”, yani Korece “Kurşun Geçirmez Erkek İzciler” anlamına geliyor.

BTS, okul zorbalığı, toplumsal idealler, akıl sağlığı sorunları, intihar, nihilizm ve kadınların güçlenmesi gibi hassas konulara değinen şarkı sözleri ile tanınıyor

Sadece ülkenin en popüler grubu olmakla kalmayıp listelerdeki başarısı dünyada Beatles ile kıyaslanan BTS adlı grubun 2014 yılında kurulduğundan beri ülke ekonomisine yaptığı katkının, 47 milyar dolar olduğu düşünülüyor.

2- BLACKPİNK

Blackpink, 2016’da YG Entertainment tarafından kurulan bir k-pop kız grubu. YouTube’da en çok abonesi olan blackpınk, k-pop’un kız grupları arasında en bilinenlerinden biri.

Grup, “Playing with Fire” adlı şarkısıyla Billboard dijital şarkılar dünya listesinde birinci olarak başarısını kanıtladı.

3- TWICE

JYP Entertainment tarafından 2015’te kurulan TWICE adlı k-pop kız grubu, toplamda 9 üyeden oluşuyor: Momo, Sana, Tzuyu, Nayeon, Jeongyeon, Dahyun, Mina, Jihyo ve Chaeyoung. Kurulduktan bir yıl sonra yayınladıkları “Cheer Up” adlı tekli şarkılarıyla ünlenen TWICE, Gaon Digital Chart’ta “Yılın En İyi Single’ı” seçildi.

4-iKON

iKON, YG Entertainment tarafından kuruldu ve ilk stüdyo albümü “Welcome Back”i 2015’te piyasaya sürdü. Grup, “My Type” adlı şarkısıyla 2015 Melon Müzik Ödülleri’nden 5 ödülle birden döndü. Grubun fanlarına ise “ICONIC” deniyor.

5- BIGBANG

2011’de MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Sanatçı ödülünü kazanan Big Bang, “Sunset Glow”, “Last Farewell” “Tonight” gibi pek çok hit şarkıya imza attı.

YG Entertainment tarafından 2000’de kurulan grup, bir süre kariyerlerine solo devam etse de 2013’te tekrar bir araya geldi. Ayrıca Big Bang’in iki dünya turu da bulunuyor.