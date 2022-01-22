Sadece oldlar hatırlar! Afacan Louie yaşamını yitirdi

Afacan Louie karakteriyle tanınan Emmy ödüllü aktör ve komedyen Louie Anderson yıllardır savaştığı kansere yenik düştü.

Amerikalı ünlü komedyen Louie Anderson, kanser ile savaşı 68 yaşında kaybetti.

Louie Anderson, Türkiye'de "Afancan Louie (Life with Louie)" isimli çizgi film ile çocukların bir dönem gönlünde taht kurmuştu.

Çizgi filmde mizahi bir dille Anderson'ın çocukluk anıları anlatılıyordu.

Louie’nin babasıyla sürekli atışmaları, bıkkın tavırları ve kıvrak esprileri birçoğumuzun hâlâ aklındadır.

EMMY KAZANDI

Afacan Louie, iki kere Emmy ödülüne layık görülmüştü.

Oyunculuk kariyerine 1984 yılında Taxi Driver #2 ile başlayan sanatçı, Coming to America, The Louie Show ve Back by Midnight gibi yapımlarda rol almıştı. Çeşitli yarışma programlarında sunuculuk yapan, birçok kült diziye konuk olan aktör son olarak 2021’de Showtime dizisi Twenties’te Maurice karakterini canlandırmıştı.