Sahnede büyüyen ve sahnede hayatını kaybeden büyük bir tiyatrocu: Altan Erbulak

Altan Erbulak Türk tiyatrosunun usta isimlerinden biridir. Kendi kendine torpil yaparak "Beni Altan Erbulak gönderdi" diyerek stat görevlisini kandıran Altan Erbulak'ın ölüm yıl dönümü...

Bugün büyük bir ustanın ölüm yıl dönümü...

Altan Erbulak...

Erbulak, tiyatromuzun önemli isimlerinden biri olarak sayılıyor. Yaşamı boyunca pek çok başarılı işlere imza atan Erbulak, birçok ismi de kültür sanat hayatımıza kazandırdı. Farklı dergiler çıkartan ve burada karikatürler çizen Altan Erbulak, 33 yıl önce aramızdan ayrıldı.

Kendi kendine torpil yaparak tarihe geçen Altan Erbulak'a dair bazı bilgiler...

Usta tiyatrocu Altan Erbulak 11 Kasım 1929'da Erzurum'da doğdu. İlk defa 1955 yılında amatör tiyatrocu olarak sahneye çıktı.

Oynadığı oyunlar arasında Ayı masalı, Midas'ın kulakları yer almaktadır. Oyunculuğu dışında karikatürist yönü de vardır. 1979 yılında Metin Serezli ile birlikte Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu'nu kurdu.

Sahnede hayatını kaybetti

Erbulak; 1988 yılında gittiği turnede 11 Kasım'da sahnede yaşamını yitirdi. Hâlâ dizilerde ve tiyatrolarda oynamakta olan eşi Füsun Erbulak ve kızı Sevinç Erbulak da aynı mesleği yapmaktadır.



Erbulak Vatan; Akşam, Tef, Akbaba, Fırt, Gırgır, Milliyet gibi çok dergi ve gazetede karikatür çizdi. "Hürmüz’le Cafer", "Kibar Hırsız" sanatçının Türk mizahına kazandırdığı karikatür tiplerinden birkaçıdır.



Orhan Boran'ın 1960'lı yıllarda yayınladığı ve kendi radyo karakterlerine dayandırdığı çizgi roman Yuki'yi de Altan Erbulak resimliyordu.

Seslendirmeler yaptı

Türkiye'de Yavru ile Katip (002 filmleri olarak da bilinirler) olarak tanınan ve 1970'li yıllarda sinemalarda yaygın olarak gösterilen İtalya yapımı Franco e Ciccio filmlerinde Ciccio Ingrassia'nın oynadığı Katip karakterini, Altan Erbulak seslendiriyordu.



Franco Franchi'nin oynadığı Yavru karakterinin Türkçe dublajını ise Erol Günaydın yapıyordu.

Adına ödüller veriliyor

Ölümünden sonra adına, eşi Füsun Erbulak, kızları Ayşe ve Sevinç Erbulak tarafından, yılın başarılı oyuncusuna verilmek üzere “Altan Erbulak Ödülü” konuldu.