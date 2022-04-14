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    Şair Osman Serdengeçti'ye ait gizli belgeler ortaya çıktı

    Siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin Antalya Akseki'deki evinin restorasyonunda sıva altına gizlenen bölme ortaya çıktı.
    • 14.04.2022 - 09:05
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    Şair Osman Serdengeçti'ye ait gizli belgeler ortaya çıktı

    Antalya'nın Akseki ilçesinde 1917 yılında dünyaya gelen, siyasetçi, şair, yazar ve gazeteci Osman Yüksel Serdengeçti'nin doğup büyüdüğü ev, restore ediliyor.

    Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 2 milyon liraya restore edilen ev, Akseki yöresine uygun mimarisi korunarak ele alındı. El işçiliğiyle oyma tekniğiyle tek tek süslenen dolap ve kapıları da korumaya alınan ev, yıl sonu itibarıyla müze olarak hizmete sunulacak.

    Şairin gizli bölmesi

    Antalya Valisi Ersin Yazıcı'nın da yakından takip ettiği, Antalya Valiliği ve Akseki Belediyesi'nin ortak yürüttüğü restorasyon devam ederken, Serdengeçti'nin gizli bölmesi de ortaya çıktı.

    Bir duvarın üst kısmında çalışma yapan ekipler, çatıyı restore ederken, çatı ile ahşap dolap arasındaki sıva altına gizlenen ahşap kutu buldu.

    Şair Osman Serdengeçti ye ait gizli belgeler ortaya çıktı #1

    Şair Osman Serdengeçti ye ait gizli belgeler ortaya çıktı #2

    Çok sayıda belge bulundu

    İçinde Serdengeçti'ye ait çok sayıda belge bulunan kutuda deri kaplı Kur'an-ı Kerim, Serdengeçti'nin Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi öğrenciliği sırasında el yazısı ile notlar aldığı defter, coğrafya kitabı ve yine coğrafya notları aldığı defter ile üye olduğu siyasi partinin kimlik kartları bulundu.

    Şair Osman Serdengeçti ye ait gizli belgeler ortaya çıktı #3

    Gün yüzüne çıkan belgeler

    Ayrıca Serdengeçti'nin babası ya da dedesine ait olduğu değerlendirilen 'Akseki Müftülüğü' mührü de ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan belgeler ve mühür, incelemeye alındı. Tasnif edilen belgeler, detaylı inceleniyor.

    Şair Osman Serdengeçti ye ait gizli belgeler ortaya çıktı #4

    Tasnif edilen belgeler

    Ayrıca Serdengeçti'nin babası ya da dedesine ait olduğu değerlendirilen 'Akseki Müftülüğü' mührü de ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan belgeler ve mühür, incelemeye alındı. Tasnif edilen belgeler, detaylı inceleniyor. Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Müdürü Cemil Karabayram, konağın kendine has mimarisi olduğunu belirtti


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