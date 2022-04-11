Sanat Eseri Mushaf-ı Şerifler ilk kez sergileniyor

Kutsal Risâlet Yazma Mushaf Sergisi, KAKM Galeri’de ziyarete açıldı

Ciltleri, yazı karakterleri ve süslemeleri ile her biri sanat eseri olan 70’ten fazla el yazması Kur’an-ı Kerim, “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi ile AKM’de ziyaretçilerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın katılımıyla açılışı yapılan, tamamına yakını ilk kez sergilenen ve el işçilikleriyle göz kamaştıran Mushaf-ı Şeriflerden oluşan sergi, Ramazan ayı boyunca AKM’nin sergi mekânı AKM Galeri’de gezilebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı yazma eser kütüphanelerinde bulunan 70’ten fazla Mushaf-ı Şerif’i “Kutsal Risâlet” Yazma Mushaf Sergisi ile ilk kez sanatseverlerle buluşturuyor.

El yazması eserler

El yazması Kur’an-ı Kerimleri tarihî ve sanatsal özelliklerinin yanı sıra süslemelerinde kullanılan pigmentler, cilt teknikleri ve eski onarımlarına dair görülemeyen özellikler gibi bilgilerle ziyaretçilerine sunan sergi, Kur’an-ı Kerim’i güzel yazma gayretleriyle başlayan hat ve tezhip sanatının gelişimine AKM’de tanıklık etme imkânı sunacak.

29 Nisan'a kadar açık

Kutsal Risâlet Yazma Mushaf Sergisi, Hz. Muhammed’e (sav) Kur’an-ı Kerim’in ilk ayetlerinin indirildiği ve kutsal risâlet vazifesinin verildiği Ramazan ayı boyunca, 8- 29 Nisan 2022 tarihleri arasında AKM Galeri’de gezilebilecek.