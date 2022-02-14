Sanatçı Arif Şentürk yoğun bakımda

Rumeli müziğinin sevilen sesi Arif Şentürk'ün yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Rumeli müziğinin duayen isimlerinden Arif Şentürk, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alındı. 81 yaşındaki Şentürk'ün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR

1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956'da ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

12 ALBÜMLE RUMELİ VE BALKAN MÜZİĞİNİ TANITTI

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı.