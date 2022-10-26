Sandro Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu tablosu için dava

Tablonun sergilendiği Uffizi Galerisi, ünlü bir Fransız modaevine, tabloyu tasarımlarında izinsiz kullandığı gerekçesiyle dava açtı.

Ünlü Fransız modaevinin başı Sandro Boticelli davası ile dertte. İtalya’da yer alan Uffizi Galerisi, moda markasına Botticelli’nin 1482-1486 yılları arasında tamamladığı dünyaca ünlü eseri Birth of Venus tablosunu kapsül koleksiyonunda kullandığı için dava açtı.



Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Uffizi, tabloyu kıyafetlerde kullandığını belirterek kendilerinden izin alınmadığını markaya ilettiklerini açıkladı.

Dava açıldı

İddiaya göre müze, eseri kıyafetlerden kaldırmaları ya da ticari bir anlaşmaya varılması adına en kısa sürede kendilerini ulaşmalarını istedi ancak mektuplarına bir yanıt alamayınca dava açmak zorunda kaldı.





Müzedeki en önemli eser

Tablonun müzedeki en önemli eserleden biri olduğu söylenirken, kamuya ait bir sanat eserinin ticari amaçlı kullanımı için izin alınması ve bir ödeme yapılmasının şart olduğunun altı çizildi.

Venüs'ün Doğuşu tablosunu eşarp, elbise, pantolon ve tişörtlerde kullanan moda evinin 100 bin euro üzerinde tazminat ödeyeceği belirtildi.

Dev marka Venüs tasarımlarını 150 ile 600 Euro arasında satıyordu.

