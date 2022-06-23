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    Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel bulundu

    Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen tünel ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 15:45
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 17:11
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    Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi'ne ait tünel bulundu

    Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki bir ara sokakta yol çöktü. Olay yerine gelen belediye ekipleri, güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı.

    Yapılan incelemede çöken yolun altında Roma Dönemi'ne ait olduğu tahmin edilen bir tünel olduğu belirlendi. Tünelin çökmesi nedeniyle bölgeye giden ekipler, tedbir amaçlı birkaç evin boşaltılmasına karar verdi.

    Şanlıurfa’da çöken yolda Roma Dönemi ne ait tünel bulundu #1

    "Çok tünel girişi var"

    Tünelin başka bir girişinin evinin içerisinde olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Ahmet Keleoğlu, "Bu evler yapılmadan önce, geçmişte buralar yerleşim alanı olarak kullanılmış. İnsanlar buralarda yaşamlarını südrüyorlardı. Daha sonra bunların üzerine evler yapıldı. Şimdi bu çöken yer mağaranın kendisi değildir, mağaranın girişidir. Buradaki her evin altında bir mağara vardır. Buradan kilometrelerce uzaklığa kadar gidiyor. O çöken mağaranın diğer girişi benim evim altından gidiyor. Bu mahallede bütün evlerin altında mağara var.” dedi.


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