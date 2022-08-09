Şanlıurfa’nın tepsi kebabı tescillendi

Gastronomi şehri Şanlıurfa’nın vazgeçilmez yemeklerinden biri olan tepsi kebabı tescillendi. Tepsi kebabı ile birlikte kentin tescilli yemek sayısı 38’e yükseldi.

Şanlıurfa yemekleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Tescilli yemek listesine yeni bir lezzetini daha ekleyen Şanlıurfa, tepsi kebabıyla birlikte toplam 38 yemeğini tescillemiş oldu.

Tescillenen yemek sayısı 38'e yükseldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borası başvurusu ile aralarında çiğ köfte, soğan kebabı, lahmacun, tirit, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, sadeyağı, patlıcanlı kebabın ve tepsi kebabın da bulunduğu toplam 38 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

Tepsi kebabı tescillendi -Video





13 yemek daha tescillenmeyi bekliyor

Gastronomi de Şanlıurfa’nın bir merkez haline geldiğini ve Şanlıurfa yöresine ait tescilli yemeklerin dünyada tanıtıldığını anlatan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Göbeklitepe tarihin sıfır noktası, insanlık buradan dünyaya yayıldı ve hayatın başladığı, insanlığın başladığı yerdir. İnsanın her döneminde her evresinde her medeniyetine ait birçok güzellikler Şanlıurfa’da yaşıyor ve yaşamaya devam ediyor. Bunlardan biri de gastronomi ve lezzettir. Gastronomi ve lezzet konusunda Şanlıurfa bir merkez halindedir. Şu ana kadar 38 çeşit yemeğimiz tescillendi.Sırada bekleyen 13 çeşit tescilli yemeğimiz var.''





''Şanlıurfa gastronomide bir numara''

Beyazgül tepsi kebabının nasıl yapıldığından bahsederek konuşmasına devam etti '' Kebabımız tescil edilmiştir. Bunun patlıcanından, etinden, pişirilmesinden ve sofraya konulmasına kadar çok titizlik istiyor. Patlıcanı kesip etleri arasına koyuyoruz ama lezzet konusunda ufak bir ayrıntıyı kaybederseniz lezzeti de kaybetmiş oluyorsunuz. Yanında Urfa isotu, açık ekmek ve güzel bir fırında tepsi kebabı önünüze getirilecekse bu Şanlıurfa’da getirilmesi gerekir. Çünkü bunların hepsi birbirini tamamlıyor. Fırın çok önemli ve pişirirken pişirme tekniği çok önemli, yine bunun tepsiye dizilişi ve malzemenin alınışı çok önemlidir. Tarihin şehri, tarihin sıfır noktası ve müze şehir olan Şanlıurfa, gastronomide de bir numaradır. Buna zaman içerisinde tescilli yemeklerimizin sayısı arttıkça dünya da şahit olacaktır." şeklinde konuştu.

Tepsi kebabı nasıl yapılır

Ustalar, yeni tescillenen tepsi kebabını nasıl yapılacağını tarif etti: Kuyruk yağının zırhla çekildiği kuzu eti ve patlıcan ile hazırlanıyor. Tepsiye dizilen et ve patlıcanlar taş fırınlarda pişirilerek yemeye hazır hale getiriliyor. Taş fırında pişirilen tescilli tepsi kebap, Urfa isotu ve lavaş ekmek ile servis ediliyor.