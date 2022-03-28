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    Sean Penn: Zelensky Oscar töreninde konuşturulmazsa ödüllerimi eriteceğim

    Oscar ödüllü oyuncu Sean Penn, bu yılki Akademi Ödülleri'nde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin konuşmasına imkan sunulmazsa sahip olduğu Oscar ödüllerini eriteceğini açıkladı.
    • AA
    • 28.03.2022 - 00:40
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    Sean Penn: Zelensky Oscar töreninde konuşturulmazsa ödüllerimi eriteceğim

    Sean Penn, CNN'e verdiği röportajda, Akademi'nin, Zelensky'e, Ukrayna'nın mücadelesi hakkında konuşabileceği bir platform sunma yükümlülüğü olduğunu savundu.

    "ZELENSKY KONUŞTURULMAZSA, ÖDÜLLERİMİ ERİTECEĞİM"

    Zelensky'nin bu yılki Oscar Ödülleri töreninde konuşturulmaması halinde törenin boykot edilmesi gerektiğini belirten Penn, böyle bir durumda kendi ödüllerini herkesin önünde eriteceğini dile getirdi.

    Penn, "Akademi Ödülleri'nin (Zelensky'ye) hepimizle konuşma fırsatı vermekten başka yapabileceği daha büyük bir şey yok. Anladığım kadarıyla bunu yapmamak için bir karar verilmiş. Başkan Zelensky'nin bunu isteyip istemediği konusunda yorum yapacak kişi ben değilim." dedi.

    Sean Penn: Zelensky Oscar töreninde konuşturulmazsa ödüllerimi eriteceğim #1

    "HOLLYWOOD TARİHİNİN EN AHLAK DIŞI ANI OLUR"

    Penn, Akademi'nin Ukrayna liderini desteklememesinin "Hollywood tarihinin en ahlak dışı anı" olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Dilerim öyle bir şey olmaz. Sektörde, kendilerini çoğunluğun iyiliğinin temsilcileri olarak görüp, Ukrayna'daki liderle görüşmeme kararı alan kibirli insanlar olmaması için dua ediyorum. Bu yüzden, bunun olmayacağını umuyorum. Umarım, eğer öyle olursa (bütün katılımcılar) çekip gider."

    Sean Penn: Zelensky Oscar töreninde konuşturulmazsa ödüllerimi eriteceğim #2

    KONUŞMA TEKLİFİ KABUL EDİLMEDİ

    Bu yılki törenin sunucularından Amy Schumer, Akademi'ye Zelensky'nin törende konuşmasını teklif ettiğini ancak bunun kabul edilmediğini söylemişti.

    OSCAR ÖDÜLLERİ BUGÜN

    Oscar ödülleri, Los Angeles'ta bugün düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

    Penn, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına dair belgesel çekimleri için Ukrayna'ya gitmişti.


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