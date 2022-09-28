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    Sebastapolis'teki kazılarda bronz haç bulundu

    Tokat'taki Sebastapolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda 11-12. yüzyıla tarihlenen bronz haça ulaşıldı.
    • 28.09.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 16:24
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    Sebastapolis'teki kazılarda bronz haç bulundu

    Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray ilçesinde yer alan Sebastapolis Antik Kenti'nin, kesin tarihi bilinmese de bazı kaynaklarda milattan önce 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

    AA'da yer alan habere göre; Roma İmparatoru Trajan zamanında milattan sonra 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

    Sebastapolis teki kazılarda bronz haç bulundu #1

    Sebastapolis teki kazılarda bronz haç bulundu #2

    Sebastapolis teki kazılarda bronz haç bulundu #3

    Sebastapolis teki kazılarda bronz haç bulundu #4

    Zenginliğin göstergesi

    Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

    Sebastapolis Antik Kenti'nin ortaya çıkarılması için Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde devam etti.


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