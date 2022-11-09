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    Şebiarus törenleri bu yıl Dostluk Vakti temasıyla düzenlenecek

    Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması Dostluk Vakti olacak.
    • 09.11.2022 - 09:56
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    Şebiarus törenleri bu yıl Dostluk Vakti temasıyla düzenlenecek

    Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Mevlana'yı anma törenlerinin bu yıl da 7-17 Aralık'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

    AA'da yer alan habere göre; bu yıl 86'ncısı gerçekleştirilecek törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinliğin yer alacağı ifade edildi.

    Şebiarus törenleri bu yıl Dostluk Vakti temasıyla düzenlenecek #1

    Dostluk Vakti teması

    Yapılan açıklamada şu ifadeelre yer verildi; "Hazreti Mevlana'nın 'Dost ol da dostu gör.' sözünün esin kaynağı olduğu bu yılki şebiarus törenlerinin ana teması ise 'Dostluk Vakti' olacak. 2016 yılından bu yana törenler, sırasıyla 'Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan Vakti ve İrfan Vakti' temalarıyla düzenlenmişti. Sema programları, 7-16 Aralık'ta her akşam saat 20.30'da, gündüz programları 10, 11 ve 17 Aralık'ta (cumartesi ve pazar) saat 14.00'te ve 17 Aralık Cumartesi akşamı ise saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Anma etkinlikleri şebiarus gecesi ile sona erecek."


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