Şehir Tiyatroları, koronavirüs tedbirleriyle yepyeni bir sezon sürdürüyor

Geniş kadrolar ve büyük dekorlu oyunlarla iddialı olan İBB Şehir Tiyatroları, bu kez aldığı önlemlerle koronavirüslü dönemin getirdiği zorluklara karşı yeni bir vizyon getirerek çözüm buldu.

Koronavirüs salgını için alınan tedbirler, tüm sosyal hayatla olduğu gibi kültür sanatla da aramıza bir süreliğine mesafe soktu. Tiyatroya gitmekle ilgili yasaklar kalkınca da sanat kurumları, kendi tedbirlerini alarak yeniden sahnelerini açtı.

ŞEHİR TİYATROLARI'NDAN “MİNİMAL SEZON”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, insan sağlığını ön planda tutan yeni vizyonunu sezonun adına yansıttı ve “minimal” oyunları devreye soktu.

Kurum, oyunların süresini kısalttı, daha az sayıda oyuncu ile seyirci karşısına çıktı. Kıyafetler ve dekorla ilgili çalışma sürelerini aşağıya çekmek için bu alanlarda da sadelikten yana tavır aldı. Seyircilerin aralıklı koltuklarda oturması, 65 yaş üstü sanatçıların oyunlarda görev almaması dahil her detay düşünülerek devreye sokuldu.

Şehir Tiyatroları, bu doğrultuda başladığı sezonda 10-15 Kasım 2020 tarihleri arasında 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor. Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği ve "Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi" de bu hafta ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Bu hafta sahnelenecek diğer oyunları ise şöyle:

ZEHİR

Geçmişte yaşadıkları trajik kaybın ardından ayrılan çift, yıllar sonra bir araya gelmek zorunda kalır. Günlük sohbetle başlayan buluşma, acılı bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşür. Karşı tarafın da neler hissettiğine dair eksik bırakılan taşlar yerine oturur. Kadın ve erkek dünyasının bakış açısına odaklanan eser Hollanda’da oynanmasının ardından çeşitli dillere çevrildi.

Oyun Amerika, İngiltere gibi ülkelerdeki tiyatrolarda sahnelendi. Lot Vekemans’ın yazdığı oyunu Şaban Ol çevirdi. Oyunda Sevinç Erbulak ve Ahmet Saraçoğlu rol alıyor.

GEÇİT

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikayesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Emre Narcı ve Müslüm Tamer rol alıyor. (Oyun, 14 Kasım 2020 tarihlerinde Ümraniye Sahnesi’nde.)

MATRUŞKA

Bir kadın, bir erkek, bir ilişki... Kavgalar, çatışmalar, ayrılıp barışmalar, kopamayışlar... Varoluştan bugüne değişmeyen rutine, iki insanın birbirini tanıma, anlama, bir arada yaşama mücadelesine yeniden ve farklı bir yorumla yaklaşan Matruşka, ilişkilerde ideali arama uğraşını mercek altına alıyor.

Tuncer Cücenoğlu’nun yazıp Bora Seçkin’in yönettiği oyunda Cem Karakaya ve Derya Yıldırım rol alıyor.

(Oyun 14 Kasım 2020 tarihlerinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.)

AY, CARMELA!

İspanya’da Milliyetçiler ve Cumhuriyetçiler arasında geçen iç savaş dönemini anlatan bu oyunda, iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino, Franco önderliğindeki Milliyetçiler tarafından rehin alınır. Belçite şehrinin işgalini kutlayan Milliyetçiler tarafından istemedikleri bir gösteriye zorlanır. Bu zorlamanın sonucunda içinde bulundukları savaşı, “gösteri yapılmalı mı, yapılmamalı mı?“ sorusuyla sanatı ve sanatçıyı sorgulamaları, işleri gereği güldürmeyi, eğlendirmeyi hedefleyen bu iki oyuncunun isyanları, gelgitleri ve kayıpları anlatılır.

Jose Sanchis Sinisterra’nın yazdığı, Yalçın Baykul’un çevirdiği, Naşit Özcan’ın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor. (Oyun, 10 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.)

ÇIN SABAHTA

Zengin bir ailede yetişen Güneşi, ailesinin dayatmalarından kaçarak, kendi özgür yaşamını kurmak için mütevazı bir daireye taşınır. İdeolojilerine sıkı sıkıya bağlanmış olan Güneşi’nin boşlukta debelendiği yaşamına, hemen yan dairesine taşınan Feriha girer. Ömrü boyunca hayalini kurduğu “damı akmayan eve” taşınmayı nihayet başaran Feriha’nın umudu ve mutluluğu, Güneşi’nin dünyasına pek çok yenilik getirecektir.

Nezihe Meriç’in yazdığı Hülya Karakaş’ın yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Hülya Karakaş rol alıyor. Çın Sabah’ta izleyiciyi içine çeken, samimiyeti ile kuşatan, mutlaka izlenmesi gereken oyunlar arasında yer alıyor.

(Oyun, 14 Kasım 2020 tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.)

UZLAŞMA

Bir süre önce ayrılan Anna ve Pierre, artık bir çift olmasalar bile hala ebeveyndir ve oğullarıyla iletişim konusunda sıkıntı çekmektedir. Bu nedenle sürekli birbirlerini suçlayıp tartışarak hem kendilerinin hem de çocuklarının yaşamını cehenneme çevirirler. Sonunda sorunu çözmek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna olurlar. Toplantılar boyunca sadece ayrılan çift değil olaya profesyonel olarak dahil olsalar da özel yaşamlarında benzer sorunlar yaşayan arabulucular İsabelle ve Jeanne da sarsıcı iç hesaplaşmalarla karşı karşıya kalır.

Chloe Lambert’in yazdığı Aslı İçözü’nün yönettiği oyunda Kırmızı Ekipte; Gökçer Genç, Işıl Zeynep, Yeliz Şatıroğlu, Zeliha Bahar Çebi, Mavi Ekipte; Elvan Boran, Ercan Demirhan, Dolunay Pircioğlu, Mana Alkoy rol alıyor.

(Oyun, 14 Kasım 2020 tarihlerinde Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi’nde.)

BİR GÜN AYAKKABIMIN TEKİ

Rengarenk bir mutfak… Ama her yer çok dağınık… Oyuncu mutfağı toplamaktan sıkılıp gitmeye karar verir ama ayakkabısının tekini bir türlü bulamaz. O da ne, önce ayakkabısının diğer teki, sonra mutfaktaki her şey konuşmaya başlar. Kayıp ayakkabı, Kaptan Cook’u aramaya gitmiştir ve kim bilir başından ne maceralar geçmektedir…

Derya Yıldırım’ın yazdığı, Özgür Kaymak’ın yönettiği oyunda Derya Yıldırım rol alıyor.

(Oyun, 15 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.)

ELMA KURDU KIRTIK

Elma Kurdu Kırtık 7 yaş altı çocuklara yönelik, kuklaların kullanıldığı, canlı müzik eşliğinde oynanan eğlenceli bir çocuk oyunu. Haylaz bir elma kurdunun mükemmel elmayı bulmak için çıktığı yolculuğu anlatıyor. Sahip olduklarına değer vermeyen, çevresindekileri hor gören Kırtık bu yolculukta aradığı mükemmel elmaya ulaşmak yerine çok daha kıymetli bir şeyin farkına varır. Çocukların sosyal çevreleriyle olan ilişkilerine dikkat çeken oyun somut nesnelerle soyut kavramları ilişkilendirerek çocuğun algısını geliştirmeyi amaçlar. Çocuğun günlük yaşamında yaşadığı çelişkileri renkli bir hayal dünyasında yeniden yaratan oyun çocuğa kendi gerçekliğine dışarıdan bakabilme şansı verir.

B. Çağatay Çakıroğlu ve Ö. Barış Bakova’nın yazıp B. Çağatay Çakıroğlu’nun yönettiği oyunda; Elyesa Çağlar Evkaya ve Seda Çavdar rol alıyor.

(Oyun, 15 Kasım 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde.)

DESTEK VERİLEN MİSAFİR OYUNLAR

İBB Şehir Tiyatroları’nın destek verdiği oyunlar ve sahneleri ise şöyle sıralayabiliriz: Oyun Atölyesi’nin oyunu Daha İyi Günlerimiz Olmuştu; SBR Prodüksiyon’un oyunu Fanatik (14 Kasım 2020 tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde); Tiyatrops’un oyunu Übü Hep Übü (14 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde); Tema Sanat’ın oyunu Yalan Dolan (14 Kasım 2020 tarihinde Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi’nde); Reha Özcan Kumpanyası’nın oyunu Bir Garip Orhan Veli; İkinci Kat’ın oyunu Tezgah (14 Kasım 2020 tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde).

SAHNELERDE ALINAN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İBB Şehir Tiyatroları, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 23 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye uygun olarak önlemlerini aldı. Kontrollü normalleştirme süreci için tiyatro salonları yeniden düzenlendi, sahnelenecek oyunlar yeni şartlara göre yeniden seçildi.

Oturma düzeni 1 dolu 1 boş olacak şekilde yüzde 50 doluluk olacak şekilde planlandı. Maskesiz izleyicilerin salonda bulunmasına izin verilmedi. Fuayelere her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde, belirli sayıda seyirci kabul edildi. Salonların klima sistemi yeni şartlara uygun şekilde yüzde 100 temiz havayla çalışacak şekilde ayarlandı. Salon girişlerinde ateş ölçümü yapıldı ve dezenfektan bulunduruldu. Fuayede beklemeyi ve kalabalık oluşumunu azaltmak için salon kapıları daha erken açıldı. Seyircilerin kademeli bir şekilde salona giriş yapmalarını sağlandı. Oyun sonrası çıkışta yığılma olmaması için acil çıkış kapıları da açılarak, izleyicilerin binalardan çıkışları daha hızlı gerçekleştirildi.

Oyundan 1 gün sonra, gerek seyircilerin gerekse sanatçı ve teknik ekipte görevli tüm çalışanların kullandıkları alanlarda detaylı temizlik çalışması yapılarak ve dezenfekte makinesi ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.