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    Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı sergisi

    Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı sergisi, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu sergi salonunda sanatseverlerle buluştu.
    • AA
    • 07.04.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:01
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    Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı sergisi

    Müzede devam eden "Şehzade'nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi" sergisine paralel olarak sunulan sergi, Şehzade Abdülmecid Efendi'nin büyükbabası, amcası, babası ve kuzenleri 2. Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve Sultan 2. Abdülhamid'in eserlerine odaklanıyor.

    Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı sergisi #1

    Güzel yazı örnekleri

    2. Mahmud'un yazı hocaları Kebecizade Mehmed Vasfi'nin ve Mustafa Rakım'ın eserlerinin de yer aldığı sergide, hattat sultanların hat levhaları ve kıt'aları ile güzel yazı örnekleri sergileniyor.


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