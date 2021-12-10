Film festivali hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kültür ve sanat çalışmalarına her daim önem vereceklerini söyledi.

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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde 10. Malatya Uluslararası Film Festivali bugün başladı.

Ensonhaber.com olarak Türkiye'nin en önemli festivallerinden biri olan bu festivali yerinde görmek için güzel şehre, Malatya'ya geldik.

Öncelikle festival için detaylı bilgileri almak için Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettik.

ÜCRETSİZ BİLET

Festivalle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Gürkan, Malatya halkına sinemanın sevdirilmesi noktasında gayret gösterdiklerini belirterek festival boyunca gösterime girecek filmler için ücretsiz bilet dağıttıklarını dile getirdi.

İKLİM KRİZİ TEMALI FİLMLER

Festivaldeki filmlerin konularına da değinen Gürkan bu düzlemde, küresel ısınma, iklim değişikliğine ilişkin mesajlar vermeye çalışılacağını söyledi.

MALATYA'YA NEDEN GİDİLMELİ

Malatya'nın kültürel, ekonomik değerleri ile coğrafi güzelliklerinin tanıtılmasına da önem verdiklerini belirten Gürkan, Malatya'yı ziyaret etmek için nedenleri de anlattı

Gürkan ziyarete gelecekler için de şu rotaları paylaştı;

1.Rota: Şehir Merkezi-Arslantepe Höyüğü- Battalgazi(Eski Malatya

2.Rota: Akçadağ Sultansuyu Harası ve Levent Vadisi- Darende Somuncubaba Cami ve Günpınar Şelalesi

3.Rota: Türkü Diyarı Arguvan-Sakin Şehir Arapgir

4. Rota: Pütürge Nemrut Dağı

5. Rota: Elma diyarı Doğanşehir

Röportajın tamamamı ise şu şekilde;

Selahattin Gürkan, Malatya’yı ve film festivalini anlattı VİDEO

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ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Öte yandan 10. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Festivalin onur ödülleri, usta oyuncu Selma Güneri ve Turgay Tanülkü'ye verildi.

Güneri ödülünü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın elinden aldı.

Tanülkü ise ödülünü, Kerem Alışık’tan aldı.