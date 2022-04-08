Selçuklulardan günümüze ayakta kalan ahşap cami, yıllara meydan okuyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 816 yıl önce inşa edilen Anadolu'nun en eski ahşap camilerinden Göğceli Camisi, yıllara meydan okuyor.

Hasbahçe Mahallesi'ndeki Göğceli Mezarlığı içinde yer alan Göğceli Camisi, çivi kullanılmadan kurtboğazı geçme tekniği ile inşa edildi. Bu tekniğin en önemli örneklerinden olan cami, yerden yaklaşık 70 santimetre yüksekte olmasıyla rutubetten, zeminindeki deprem takozları sayesinde de depremlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaştı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal,Göğceli Camisi'nin Anadolu'nun tapusu niteliğinde bir yapı olarak nitelendirilebileceğini belirtti.

İpekdal; "Yapılan bilimsel tetkikler neticesinde caminin 1206 yılında inşa edildiği ispatlanmış durumda. Ama caminin içinde hicri tarihle atılan takvimde bu tarihin de 10 yıl öncesinde olabileceğine dair işaret var. Yani 1200'lü yıllarda inşa edilmiş bir ahşap cami. Bölgenin klasik ahşap yapı tekniğinin kullanıldığı bir eser burası. Kurtboğazı tekniğiyle yapılmış bir bina. Vezirköprü ilçesinde Hititlere ait Oymaağaç kazısında ortaya çıkardığımız eserlerde de benzer tekniklerin kullanıldığını fark ediyoruz. Dolayısıyla bir kültürel devamlılıkla bu eserin inşa edildiğini söyleyebiliriz."





"Mabet..."

"800 yıllık geçmişi şöyle somutlaştırabilirsek, bu cami Hz. Mevlana'dan bir yaş daha büyük bir camidir. Bir mukayese olması açısından söylüyorum, yine çok yaşayan insanlarımızın ömürleri anlatılırken şöyle ibareler kullanılır, 'üç padişah, şu kadar cumhurbaşkanı gördü'. Bir araştırma yaptım Göğceli Camisi ile ilgili, 10 Selçuklu sultanı, 36 Osmanlı padişahı ve 12 Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı görmüş bir caminin içindeyiz şu anda. Ahmet Hamdi Tanpınar 'Bursa'da Zaman' şiirinde şöyle bir mısra kullanıyor, 'Duyduk bir musiki gibi zamandan, çinilere sinmiş Kur'an sesini.' Biz de 800 yıllık mabedin içinde ahşaplara sinmiş Kur'an sesini hissediyoruz. Önemli bir eser. Anadolu'muzun, Samsun'umuzun, Çarşamba'mızın tapusu hükmünde diyebileceğimiz bir mabet."

