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    Selçuk'ta, Efes'i Hitit uygarlığıyla buluşturan kanıtlar

    İzmir'in Selçuk ilçesindeki Ayasuluk Tepesi kazılarında, Tunç Çağı'nda Batı Anadolu'daki uygarlık tarihine bakış açısını değiştirebilecek 3 bin 200 yıllık Miken heykelciği bulundu.
    • 14.06.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 17:27
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    Selçuk'ta, Efes'i Hitit uygarlığıyla buluşturan kanıtlar

    Kültür ve Turizm Bakanlığının izni, Türk Tarih Kurumu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ayasuluk Tepesi'nde süren kazılardan elde edilen buluntular, bölgenin tarihine ışık tutuyor.

    Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda, Tunç Çağı'ndan kalma seramiklerin yanı sıra yaklaşık 5 santim yükseklik ve genişliğinde başı ve ayakları bulunamayan bir Miken heykelciği (figürin) çıkarıldı.

    AA'da yer alan habere göre; sanat tarihi, antropoloji, genetik gibi farklı disiplinlerde uzman 25 bilim insanı, ön çalışma sonucu Miken heykelciğinin Ayasuluk Tepesi'nde Tunç Çağı yerleşimi bulunduğu konusunda kuvvetli bir kanıt olduğu görüşünde birleşti.

    Selçuk ta, Efes i Hitit uygarlığıyla buluşturan kanıtlar #1

    Selçuk ta, Efes i Hitit uygarlığıyla buluşturan kanıtlar #2

    Selçuk ta, Efes i Hitit uygarlığıyla buluşturan kanıtlar #3

    Ticari etkileşimler

    Heykelcik, aynı zamanda Hititler'e bağlı Arzava Krallığı'nın başkenti olan Appasas'ın Selçuk ve Efes bölgesinde kurulduğu, Hititler ve Miken uygarlıkları arasında ticaret gibi birçok alanda etkileşim kurulduğu yargılarını da güçlendirdi.


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