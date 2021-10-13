Selim İleri kimdir, kaç yaşında? Usta yazar Selim İleri'nin biyografisi

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi. Bu haberin ardından Selim İleri kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri, beyin embolisi kaynaklı rahatsızlık geçirdi.

Yüksek tansiyona bağlı olarak beyninde damar tıkanıklığı oluşan Selim İleri, öğle saatlerinde Samatya'daki İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 72 yaşındaki usta yazarın tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan Selim İleri, önceki gece Erdal Öz Edebiyat Ödülü'nü aldıktan sonra kendisini kötü hissettiğini söyleyerek törenin düzenlendiği mekandan erken ayrılmıştı.

Bu üzücü haberin ardından Selim İleri'nin hayatı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Selim İleri kimdir, kaç yaşında? İşte usta yazar Selim İleri'nin biyografisi...

SELİM İLERİ KİMDİR?

30 Nisan 1949 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Türk yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, yazar adını Yavuz Sultan Selim'den aldı.

Lise öğretmenleri Vedat Günyol ve Rauf Mutluay'ın etkisiyle edebiyata yönelen İleri, lise ikinci sınıftayken Peride Celal'in Dar Yol (1949) romanından esinlenerek yazdığı ''Unutulmak'' adlı romanının yayınlanması için yayınevlerini dolaştı fakat reddedildi.

1967'de "Savaş Çiçekleri" adında bir öyküsü Yeni Ufuklar adlı dergide yayınlandı. 1968'de Günyol'un da yardımıyla öykülerinin yer aldığı ''Cumartesi Yalnızlığı/Güz Notları'' kitabı yayınlandı ve merhum babasına ithaf etti.

1970'lerin başında tanıştığı Halit Refiğ'in etkisiyle senaryo yazmaya başlayan İleri, 1971'de ''Cennetin Kapısı'' adlı ilk senaryosunu yazdı.

1973'te ''Destan Gönüller'' adıyla ilk romanı yayınlanan usta yazarın ''Dostlukların Son Günü'' adlı öykü kitabı 1975'te yayınlandı. Ardından 1976'da ''Sait Faik Hikâye Armağanı'' kazanan İleri, günümüze kadar çeşitli türlerde birçok eser verdi.

Son olarak geçen yıl Ahmet Hamdi Tanpınar'ı roman kahramanı yaptığı ''Yaşadınız Öldünüz Bir Anlamı Olmalı Bunun''u yayınlayan usta yazar, 2012'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

İleri 5 Mart'ta da beyin embolisi kaynaklı olarak geçirdiği rahatsızlık sonucu Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

SELİM İLERİ ÖYKÜLERİ

Cumartesi Yalnızlığı

Bir Denizin Eteklerinde

Pastırma Yazı (kitap)

Dostlukların Son Günü (1978 Sait Faik Hikaye Ödülü)

Eski Defterlerde Solmuş Çiçekler...

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum

Kötülük

Son Yaz Akşamı

İlk Gençlik Çağına Öyküler(Derleme)

SELİM İLERİ ROMANLARI