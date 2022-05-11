Semih Kaplanoğlu: İnsanlar artık evlerinde film izliyor

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, insanların artık evlerinde film izlediklerini ve eskisi gibi sinemaya gitmediklerini söyledi.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, Bağlılık üçlemesinin ikinci filmi Hasan'ın, Trakya Üniversitesi Sinema Topluluğu tarafından Devlet Konservatuarı Salonu'nda düzenlenen gösterimine katıldı.

AA'da yer alan habere göre; filmin gösterimi sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Kaplanoğlu, bağlılık temasının ana kavramının, kişinin farkında olduğu ya da olmadığı ilişkiler bütünü olduğunu söyledi.

Dijital platformların son dönemde popüler olduğunu dile getiren Kaplanoğlu,

"Dijital platformların çokluğu

"Hepiniz biliyorsunuz dijital platformlar var. Bunlar da bence bir tür tüketim noktası. Bunlar da bir yerde doyacak ama yapabilme imkanı olduğu sürece ben kriterlerim etrafında film yapmayı sürdüreceğim. Türkiye'deki seyirci sayısıyla olayı sınırlamayın çünkü benim filmlerim kırktan fazla ülkede vizyona giriyor. Yayınlanıyor dünya televizyonlarında."





"İnsanlar evlerinde film izliyor"

Kaplanoğlu; "O yönlerden geri dönüşünü ben alıyorum ki bu işe devam edebiliyorum ama her yönetmen ya da her film bu şansı bulamayabilir. Giderek daha da zorlaşıyor süreç. Çünkü insanlar artık evlerinde en iyi teknikle projeksiyonla film izliyor, sinemaya gitmek yerine evde izlemek daha tercih edilebilir bir şey kazandı."

