Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali

Yıllar sonra Zengin Mutfağı oyunu ile sahneye çıkan Şener Şen bugün izleyicileriyle buluşacak. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Şener Şen'in hayatı ve son hali...

14 yıl sonra sahnelere dönüş yapan Şener Şen hakkında bilgiler...

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Yeşilçam’ın iyi oyuncularından olan Ali Şen’in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteği ile doluydu ve bu sebeple de tiyatroya başladı.

ŞENER ŞEN KARİYERİ

Şener Şen, sanat hayatına tiyatro ile başlamış ve sinemaya doğru geçiş yapmıştır. Kariyerinin dönüm noktası ise, 1975 yılında çıkan Hababam Sınıfı filmindeki Badi Ekrem rolüdür. Buna ek olarak Kemal Sunal ile de harika bir ikili olmuş ve beraber birçok filmde rol almışlardır. Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Sinemacıların özellikle “Şener Şen çok tutuyor, bir filmde başrol oynatalım” isteği, Arzu Film’e, Ertem Eğilmez’e kadar gelmiştir. Ancak bu isteğin kötü bir tarafı mevcuttur. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman’la birlikte birçok filmde rol almıştır. Bunların başında yapmış olduğu üçkağıtçı başta olmak üzere hem sahtekar hem de dolandırıcı tiplemeleri ile rol oynamıştır.

ŞENER ŞEN EVLİ Mİ?

İki kez evlenen Şener Şen, ilk evliliğinden bir kız çocuğu babasıdır. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı.

SON HALİ

Filmler

Altın prens devler ülkesinde 1971

Katerina 1972

Aşk mahkumu 1973

Bir demet menekşe 1973

Ayrı dünyalar 1974

Bak yeşil yeşil 1975

Bizim aile 1975

Hababam sınıfı sınıfta kaldı 1975 (ekrem)

Aptal şampiyon 1975

Hababam sınıfı uyanıyor 1976

Tosun paşa 1976

Süt kardeşler 1976

Hababam sınıfı tatilde 1977 (badi ekrem)

Şabanoğlu şaban 1977

Çöpçüler kralı 1977

Gülen gözler 1977

Kibar feyzo 1978 (ağa)

Sultan (Film) 1978

Hababam sınıfı dokuz doğuruyor 1978

Neşeli günler 1978

Erkek güzeli sefil bilo 1979

N'olacak şimdi 1979 (şakir)

Banker bilo 1980 (banker yakup)

Gırgıriyede şenlik var 1981

Davaro 1981 (sülo)

Adile teyze 1982

Çiçek abbas 1982

Dolap beygiri 1982 (yakup)

Gırgıriyede cümbüş var 1983

Şekerpare 1983

Şalvar davası 1983

Gırgıriyede büyük seçim 1984

Namuslu 1985 (ali rıza)

Züğürt ağa 1985

Aşık oldum 1985

Çıplak vatandaş 1985 (ibrahim)

Milyarder 1986 (mesut)

Değirmen 1986

Muhsin bey 1987 (muhsin bey)

Selamsız bandosu 1987

Zengin mutfağı 1988 (lütfü usta)

Arabesk 1988 (şener)

Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni 1990

Gölge oyunu 1992 (abidin)

Amerikalı 1993 (şerefli türk)

Eşkıya (Film) 1996 (baran)