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    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali

    Yıllar sonra Zengin Mutfağı oyunu ile sahneye çıkan Şener Şen bugün izleyicileriyle buluşacak. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Şener Şen'in hayatı ve son hali...
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2020 - 10:19
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    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali

    14 yıl sonra sahnelere dönüş yapan Şener Şen hakkında bilgiler...

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #1

    ŞENER ŞEN KİMDİR?

    Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde Yeşilçam’ın iyi oyuncularından olan Ali Şen’in oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteği ile doluydu ve bu sebeple de tiyatroya başladı.

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #2

    ŞENER ŞEN KARİYERİ

    Şener Şen, sanat hayatına tiyatro ile başlamış ve sinemaya doğru geçiş yapmıştır. Kariyerinin dönüm noktası ise, 1975 yılında çıkan Hababam Sınıfı filmindeki Badi Ekrem rolüdür. Buna ek olarak Kemal Sunal ile de harika bir ikili olmuş ve beraber birçok filmde rol almışlardır. Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #3

    Sinemacıların özellikle “Şener Şen çok tutuyor, bir filmde başrol oynatalım” isteği, Arzu Film’e, Ertem Eğilmez’e kadar gelmiştir. Ancak bu isteğin kötü bir tarafı mevcuttur. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman’la birlikte birçok filmde rol almıştır. Bunların başında yapmış olduğu üçkağıtçı başta olmak üzere hem sahtekar hem de dolandırıcı tiplemeleri ile rol oynamıştır.

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #4

    ŞENER ŞEN EVLİ Mİ?

    İki kez evlenen Şener Şen, ilk evliliğinden bir kız çocuğu babasıdır. Muhsin Bey'in çekimleri sırasında tanıştığı Sermin Hürmeriç'le 1989'da ikinci evliliğini yaptı. Çift 1997'de boşandı.

    SON HALİ

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #5

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #6

    Şener Şen kaç yaşında? Şener Şen hayatı ve son hali #7

    Filmler
    Altın prens devler ülkesinde 1971
    Katerina 1972
    Aşk mahkumu 1973
    Bir demet menekşe 1973
    Ayrı dünyalar 1974
    Bak yeşil yeşil 1975
    Bizim aile 1975
    Hababam sınıfı sınıfta kaldı 1975 (ekrem)
    Aptal şampiyon 1975
    Hababam sınıfı uyanıyor 1976
    Tosun paşa 1976
    Süt kardeşler 1976
    Hababam sınıfı tatilde 1977 (badi ekrem)
    Şabanoğlu şaban 1977
    Çöpçüler kralı 1977
    Gülen gözler 1977
    Kibar feyzo 1978 (ağa)
    Sultan (Film) 1978
    Hababam sınıfı dokuz doğuruyor 1978
    Neşeli günler 1978
    Erkek güzeli sefil bilo 1979
    N'olacak şimdi 1979 (şakir)
    Banker bilo 1980 (banker yakup)
    Gırgıriyede şenlik var 1981
    Davaro 1981 (sülo)
    Adile teyze 1982
    Çiçek abbas 1982
    Dolap beygiri 1982 (yakup)
    Gırgıriyede cümbüş var 1983
    Şekerpare 1983
    Şalvar davası 1983
    Gırgıriyede büyük seçim 1984
    Namuslu 1985 (ali rıza)
    Züğürt ağa 1985
    Aşık oldum 1985
    Çıplak vatandaş 1985 (ibrahim)
    Milyarder 1986 (mesut)
    Değirmen 1986
    Muhsin bey 1987 (muhsin bey)
    Selamsız bandosu 1987
    Zengin mutfağı 1988 (lütfü usta)
    Arabesk 1988 (şener)
    Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni 1990
    Gölge oyunu 1992 (abidin)
    Amerikalı 1993 (şerefli türk)
    Eşkıya (Film) 1996 (baran)

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