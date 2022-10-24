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    Senfoni orkestrası ile Neşet Ertaş türküleri konseri

    İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası öncülüğünde gerçekleştirilecek Neşet Ertaş türküleri konseri, yarın başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:09
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    Senfoni orkestrası ile Neşet Ertaş türküleri konseri

     

    İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 25 Ekim’de AKM Tiyatro Salonu’nunda unutulmayacak bir konsere imza atacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşen konserde İDSO, Şef Eray İnal yönetiminde bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın türkülerini müzikseverlerle buluşturuyor.

    İzleyiciler için farklı bir deneyim

    Ülkemizin en önemli ozanlarından Neşet Ertaş’ın türkülerinin, senfonik olarak yorumlanacağı "Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri" konserinin solistleri Nilgn Kızılcı ve İsmail Altunsaray. Neşet Ertaş’ın türkülerinden seçmelerin sunulacağı konser, bu kez ozanın türkülerini çok sesli dinleyecek her yaşta izleyiciye farklı bir deneyim yaşatacak.

    Senfoni orkestrası ile Neşet Ertaş türküleri konseri #1

    Konser 25 Ekim'de

    Müzikseverlerin keyifle izleyebileceği konser, 25 Ekim Salı saat 20.00'de başlayacak.

     


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