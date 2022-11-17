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    Sezai Karakoç sempozyumla anılacak

    Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anılacak.
    • 17.11.2022 - 09:23
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    Sezai Karakoç sempozyumla anılacak

    Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, vefatının birinci yılında Zeytinburnu Kültür Sanat'ta iki gün sürecek sempozyumla anılacak.

    Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, akademisyen, yazar ve şairler konuşmacı olarak yer alacak.

    Karakoç'un şairliği, şiirleri ve düşünce dünyasının çeşitli yönleriyle ele alınacağı sempozyumun 18 Kasım'da yapılacak ilk oturumunda Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, Doç. Dr. Mehmet Bedri Mermutlu ve Dr. Alim Kahraman konuşmacı olarak yer alacak.

    Sezai Karakoç sempozyumla anılacak #1

    "Mütefkkir Şairin Dünyası"

    "Mütefekkir Şairin Dünyası" başlığıyla gerçekleşecek oturumun başkanlığını ise Prof. Dr. Turan Karataş üstlenecek.


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