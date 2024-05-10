Sezai Karakoç'un büyük aşkı Muazzez Akkaya, şairi mezarında ziyaret etti Usta şair Sezai Karakoç'un Mona Roza şiirinin ilham kaynağı olan Muazzez Akkaya, Karakoç'un Fatih'te bulunan mezarına ziyarette bulunarak dualar etti.

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AA

Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Sezai Karakoç ardından yüzlerce eser bıraktı...

16 Kasım 2021 yılında vefat eden şairin en dikkat çeken ve unutulmaz eserlerinden biri de yıllar önce yazdığı Mona Roza şiiri akıllara kazındı.

Şiirine ilham oldu

Şiirin gizli kahramanı ise o zamanlar aşık olduğu Muazzez Akkaya...

Karakoç'un şiirine ilham kaynağı olan Akkaya, yıllar sonra konuştu.

"Gördüğüm kişinin o olduğunu bilseydim oturup kahve içmek isterdim"

Muazzez Akkaya verdiği röportajında, hayatı boyunca evlenmemeyi tercih eden Sezai Karakoç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir duruma sebep verdiysem diye üzülüyorum ama bir yerden de teselli oluyorum çünkü hiçbir yakınlık göstermedim, umut vermedim. Ancak üzüldüğüm bir şey var, Sezai Karakoç'u vefatından bir ay kadar önce Fenerbahçe sahilinde gördüm. Karşıdan yürüyordu ve o kadar dikkatli bana bakıyordu ki... Ama beyaz saçları, sakalları olunca tanıyamadım. Bir süre sonra gazetede vefat ilanını görünce onun Sezai Karakoç olduğunu anladım. Eğer o olduğunu bilseydim, bir kafede oturup beraber bir kahve içmek isterdim."

Mezarını ziyaret etti

Son olarak şairin büyük aşkı Akkaya, Karakoç'u Şehzadebaşı Camii'nde bulunan mezarında ziyaret ederek dua etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)