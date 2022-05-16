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    Side Antik Kenti'nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kent'te kazı çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
    • 16.05.2022 - 09:57
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    Side Antik Kenti'nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor

    Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, antik kentteki kazıların 75. yılı kutlamaları kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede ilk çalışmaların 1947 yılında Ord. Prof. Dr. Arif Müfid Mansel tarafından başlatıldığını belirtti. Mansel'in ardından Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan tarafından kazıların sürdürüldüğünü anımsatan Alanyalı, bu sürede tapınaklar, hamamlar çeşmeler, lahit mezarların ortaya çıkartıldığını kaydetti.

    AA'nın aktardığına göre, Side'de binlerce yıllık tarihi gün yüzüne çıkardıklarını vurgulayan Alanyalı, büyük kutsal yaşlılar meclisinin bulunduğu alanda çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

    Side Antik Kenti nde yeni eserler gün yüzüne çıkarılıyor #1

    Kentsel anıtsal yapılar

    Bu bölgede 2017 yılından bu yana toprak altındaki stoaları (sütunlu galeri) ortaya çıkardıkları bilgisini veren Alanyalı, "Kazılarımızda 8 adet insan ve insanüstü ölçülerde giyimli kadın ve erkek heykeller ele geçirdik. Kazılarda, heykellerin birinin önünde bir yazıt bulduk. Yazıtta ziyafet salonu inşa ettirildiği belirtiliyor. Burada geniş bir yapı kompleksi, anıtsal yapı inşa edilmiş. Ortada büyük bir meydanı var ve buna açılan stoalar var. Stoaların bir tarafında imparator salonu olarak tabir ettiğimiz salon var. Bulunan heykellerin yaşlılar meclisinde görev yapan, kente anıtsal yapılar kazandıran kişilerin olduğunu belirledik." diye konuştu.


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