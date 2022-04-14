Petrol
107.57
-1.11%
Euro
15.98
0.42%
Dolar
14.61
0.13%
Altın
928.27
0.00%
Borsa
2473
0.52%
Bitcoin
606.958
3.02%
BTXN Coin
31.58
2.89%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Şiirlere konu olan Mezopotamya Sümbülü, koruma altına alıyor

    Sadece Fırat Nehri kenarındaki sınırlı bölgede yetişen Mezopotamya sümbülü koruma altına alınması için çalışmalar başladı.
    • 14.04.2022 - 10:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şiirlere konu olan Mezopotamya Sümbülü, koruma altına alıyor

    Alman eczacı ve bitki toplayıcısı Paul Sintenis tarafından ilk kez 1888 yılında Halfeti'de toplanan, 1977 yılında "Speta" isimli yabancı bir araştırmacı tarafından bilim dünyasına tanıtılan bitki, 2004 yılında Harran Üniversitesi (HRÜ) Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan tarafından bir bölgede 116 yıl sonra yeniden tespit edildi.

    Şiirlere konu olan Mezopotamya Sümbülü, koruma altına alıyor #1

    Şiirlere konu oldu

    AA'da yer alan habere göre; Divan edebiyatı şiirlerine de konu olan ve ilkbaharda sınırlı bir bölgede yetişen bitki, Halfeti Belediyesince yürütülen çalışmalarla koruma altına alınarak, tanıtılacak.


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    ABD'den Ukrayna'ya ek silah yardımı
    Dünya

    ABD'den Ukrayna'ya ek silah yardımı

    MHK'den hakemlere mail
    Futbol

    MHK'den hakemlere mail

    Görüş Bildir