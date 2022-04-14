Şiirlere konu olan Mezopotamya Sümbülü, koruma altına alıyor

Sadece Fırat Nehri kenarındaki sınırlı bölgede yetişen Mezopotamya sümbülü koruma altına alınması için çalışmalar başladı.

Alman eczacı ve bitki toplayıcısı Paul Sintenis tarafından ilk kez 1888 yılında Halfeti'de toplanan, 1977 yılında "Speta" isimli yabancı bir araştırmacı tarafından bilim dünyasına tanıtılan bitki, 2004 yılında Harran Üniversitesi (HRÜ) Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Akan tarafından bir bölgede 116 yıl sonra yeniden tespit edildi.

Şiirlere konu oldu

AA'da yer alan habere göre; Divan edebiyatı şiirlerine de konu olan ve ilkbaharda sınırlı bir bölgede yetişen bitki, Halfeti Belediyesince yürütülen çalışmalarla koruma altına alınarak, tanıtılacak.