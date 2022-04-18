Petrol
111.97
0.24%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
577.002
-2.95%
BTXN Coin
32.90
5.61%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Siirt'te ata yadigarı Ulu Cami 893 yıldır ayakta

    Siirt'te 1129 yılında inşa edilen tarihi Ulu Cami, ziyaretçilerine İslam dininin manevi havasını yaşatıyor.
    • 18.04.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Siirt'te ata yadigarı Ulu Cami 893 yıldır ayakta

    Siirt'te girişindeki kitabeye göre 1129'da yaptırılan Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı cami, yıllara meydan okuyor.

    Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövde mimarisi ile inşa edilen ve yukarıya doğru incelen minaresinin her dört yanında Kufi yazı türüyle Hazreti Muhammed ve dört halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimlerinin nakşedilmesi dikkati çekiyor.

    Cami, dıştan kesme taş, içten ise etrafı Horasan harcı ile derz yapılan yığma taşlarla inşa edilmesi ve sadeliğiyle ilgi görüyor.

    İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA'ya inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin Selçuklu sultanlarından Muğisiddin Mahmut'un emriyle 1129'da inşa edildiğinin kabul gördüğünü söyledi.

    Siirt te ata yadigarı Ulu Cami 893 yıldır ayakta #1

    Yıllara meydan okuyor

    Caminin farklı tarihlerde onarıldığını dile getiren Tekin, "Ulu Cami, 1260'da Cizre Kadısı Selçuklu atabeylerinden El Mücahid İshak tarafından onarılmıştır. Bu onarım sırasında yapıya bazı bölümler eklenmiştir." dedi.

    Yapım tarihiyle ilgili bilgiler

    Caminin minaresinin kare bir kaide üzerinde silindirik gövdeli olarak yükseldiğini aktaran Tekin, minareye ilişkin kitabede yapım tarihi ile ilgili bilgiler bulunduğunu anlattı.


    İlginizi Çekebilir

    Alinur Aktaş, Bursa’da yapılan hizmetleri anlattı
    İç Haber

    Alinur Aktaş, Bursa’da yapılan hizmetleri anlattı

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlere sunacağı 8 seçenek
    Politika

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlere sunacağı 8 seçenek

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir