Siirt'te ata yadigarı Ulu Cami 893 yıldır ayakta

Siirt'te 1129 yılında inşa edilen tarihi Ulu Cami, ziyaretçilerine İslam dininin manevi havasını yaşatıyor.

Siirt'te girişindeki kitabeye göre 1129'da yaptırılan Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan ata yadigarı cami, yıllara meydan okuyor.

Dikdörtgen prizma kaide üzerine yuvarlak gövde mimarisi ile inşa edilen ve yukarıya doğru incelen minaresinin her dört yanında Kufi yazı türüyle Hazreti Muhammed ve dört halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin isimlerinin nakşedilmesi dikkati çekiyor.

Cami, dıştan kesme taş, içten ise etrafı Horasan harcı ile derz yapılan yığma taşlarla inşa edilmesi ve sadeliğiyle ilgi görüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, AA'ya inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin Selçuklu sultanlarından Muğisiddin Mahmut'un emriyle 1129'da inşa edildiğinin kabul gördüğünü söyledi.

Yıllara meydan okuyor

Caminin farklı tarihlerde onarıldığını dile getiren Tekin, "Ulu Cami, 1260'da Cizre Kadısı Selçuklu atabeylerinden El Mücahid İshak tarafından onarılmıştır. Bu onarım sırasında yapıya bazı bölümler eklenmiştir." dedi.

Yapım tarihiyle ilgili bilgiler

Caminin minaresinin kare bir kaide üzerinde silindirik gövdeli olarak yükseldiğini aktaran Tekin, minareye ilişkin kitabede yapım tarihi ile ilgili bilgiler bulunduğunu anlattı.