Simon Leviev'i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım

Netflix’in ilk sıralarında yer alan Tinder Avcısı belgesel filmini bir solukta bitirip de doyamayanlar için aynı tadı verecek yapımları derledik. İşte Tinder Avcısı benzeri 11 dizi ve film…

Dijital içerik platformlarından Netflix'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni belgesel film 'Tinder Avcısı' ülkemizde de ilgi gören yapımlar arasında yer aldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla Tinder adındaki arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup sonra da onları akılalmaz yöntemlerle dolandıran Simon Leviev, kısa sürede tüm dünyada tanındı.

Gerçek bir hikayeyi anlatan belgesel türündeki yapım, büyük beğeni topluyor.

Belgesel film kategorisindeki yapımları sevenler, Tinder Avcısı'ndan sonra ne izlenir araştırmasına başladı. Peki Tinder Avcısı gibi dizi ve filmler hangileri? İşte listemiz…

KUKLA USTASI

ABD'nin En Başarılı Dolandırıcıları, kendisini İngiliz bir casus olarak tanıtarak kurbanlarının hayatını karartıp, hem onları hem de ailelerini soyup soğana çeviren zalim bir dolandırıcının hikayesini konu ediyor.

KİRLİ PARA

Dirty Money (Kirli Para) belgesel serisi, her bir bölümde farklı bir konuya odaklanacak şekilde kurumsal veya bireysel yolsuzluk ve sahtekarlık, finansal suç ve manipülasyon gibi konulara eğilerek bu çerçevede gerçekleşmiş olan eylemleri, belgesel severlerin ilgisine sunmuştu.

FYRE: PARTİ FİYASKOSU

Fyre Festivali, sosyetik özel bir adada lüks bir müzik deneyimi olarak tanıtıldı. Ama kibirli bir girişimcinin ellerinde müthiş bir başarısızlıkla sonuçlandı.

ANNA'YI İCAT ETMEK

Girişimci mi, sahtekâr mı? Bir gazeteci, Anna Delvey'nin New York sosyetesini Alman bir mirasyedi olduğuna nasıl inandırdığını araştırır. Gerçek bir öyküden uyarlandı.

VARSİTY BLUES OPERASYONU

Netflix yapımı belgesel, zengin ve ünlü ailelerin çocuklarının hak etmedikleri hâlde ABD'nin en iyi üniversitelerine yerleştirilmesini sağlayan sahtekarlığı anlatıyor.

DOLANDIRICILIĞIN EFENDİLERİ

Belgesel, AB karbon kotası sisteminde hile yaparak milyonları cebe indirdikten sonra birbirlerine düşman kesilen dolandırıcıların yükselişini ve çöküşünü anlatıyor.

GUCCİ AİLESİ

Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye Lady Gaga hayat veriyor.

LUPİN

Assane Diop’un hayatı, işlemediği bir suçla itham edilen babasının ölmesiyle altüst olur. Aradan geçen yılların ardından Assane Diop, babasının intikamını almaya karar verir ve bunu yapmak için de kahramanı Arsène Lupin’den ilham alır.

IMPOSTERS

Imposters, güzel bir kadın tarafından dolandırılan üç adamın hikayesini anlatıyor. Maddie güzel bir kadın olduğu kadar oldukça da tehlikeli biridir. Güzelliğinin ve çekiciliğinin farkında olan Maddie bu durumu farklı amaçlarda kullanmaya başlar. Güzelliği ile erkekleri etkileyip onların kalbini çalan Maddie, avlarının paralarını ele geçirdikten sonra sırra kadem basar.

GOOD BEHAVİOUR

Letty Raines, hayatı daima dibe doğru giden, hapisten yeni çıkmış ve işleri yoluna koymaya çalışan bir dolandırıcıdır. Bir gün bir kiralık katilin, bir adamını karısını öldürmek üzere tutulduğu konuşmasına kulak misafiri olunca işler iyice çığrından çıkar ve kendini bir anda bu çekici kiralık katilin çekim alanında bulur.

THE CATCH

Dizi, Özel Ajan Alice Vaughan’ın Los Angeles’ta ciddi suçlara imza atan dolandırıcı Mr.X’in peşine düşmesiyle başlıyor. Alice kısa bir zaman sonra Mr.X’in kendi nişanlısı olduğunu dolandırıldığında anlıyor ve kovalamaca başlıyor.