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    Simon Leviev'i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım

    Netflix’in ilk sıralarında yer alan Tinder Avcısı belgesel filmini bir solukta bitirip de doyamayanlar için aynı tadı verecek yapımları derledik. İşte Tinder Avcısı benzeri 11 dizi ve film…
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 11:51
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    Simon Leviev'i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım

    Dijital içerik platformlarından Netflix'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni belgesel film 'Tinder Avcısı' ülkemizde de ilgi gören yapımlar arasında yer aldı.

    Dünyanın farklı ülkelerinden kadınlarla Tinder adındaki arkadaşlık sitesi üzerinden sevgili olup sonra da onları akılalmaz yöntemlerle dolandıran Simon Leviev, kısa sürede tüm dünyada tanındı.

    Gerçek bir hikayeyi anlatan belgesel türündeki yapım, büyük beğeni topluyor.

    Belgesel film kategorisindeki yapımları sevenler, Tinder Avcısı'ndan sonra ne izlenir araştırmasına başladı. Peki Tinder Avcısı gibi dizi ve filmler hangileri? İşte listemiz…

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #1

    KUKLA USTASI

    ABD'nin En Başarılı Dolandırıcıları, kendisini İngiliz bir casus olarak tanıtarak kurbanlarının hayatını karartıp, hem onları hem de ailelerini soyup soğana çeviren zalim bir dolandırıcının hikayesini konu ediyor.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #2

    KİRLİ PARA

    Dirty Money (Kirli Para) belgesel serisi, her bir bölümde farklı bir konuya odaklanacak şekilde kurumsal veya bireysel yolsuzluk ve sahtekarlık, finansal suç ve manipülasyon gibi konulara eğilerek bu çerçevede gerçekleşmiş olan eylemleri, belgesel severlerin ilgisine sunmuştu.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #3

    FYRE: PARTİ FİYASKOSU

    Fyre Festivali, sosyetik özel bir adada lüks bir müzik deneyimi olarak tanıtıldı. Ama kibirli bir girişimcinin ellerinde müthiş bir başarısızlıkla sonuçlandı.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #4

    ANNA'YI İCAT ETMEK

    Girişimci mi, sahtekâr mı? Bir gazeteci, Anna Delvey'nin New York sosyetesini Alman bir mirasyedi olduğuna nasıl inandırdığını araştırır. Gerçek bir öyküden uyarlandı.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #5

    VARSİTY BLUES OPERASYONU

    Netflix yapımı belgesel, zengin ve ünlü ailelerin çocuklarının hak etmedikleri hâlde ABD'nin en iyi üniversitelerine yerleştirilmesini sağlayan sahtekarlığı anlatıyor.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #6

    DOLANDIRICILIĞIN EFENDİLERİ

    Belgesel, AB karbon kotası sisteminde hile yaparak milyonları cebe indirdikten sonra birbirlerine düşman kesilen dolandırıcıların yükselişini ve çöküşünü anlatıyor.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #7

    GUCCİ AİLESİ

    Gucci'nin kurucusu Guccio Gucci’nin torunu olan Maurizio Gucci’nin hayatına odaklanılan filmde, 1995 yılında öldürülen Maurizio Gucci’nin cinayetine ve sonrasında yaşananlara odaklanıyor. Filmde, Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani’ye Lady Gaga hayat veriyor.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #8

    LUPİN

    Assane Diop’un hayatı, işlemediği bir suçla itham edilen babasının ölmesiyle altüst olur. Aradan geçen yılların ardından Assane Diop, babasının intikamını almaya karar verir ve bunu yapmak için de kahramanı Arsène Lupin’den ilham alır.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #9

    IMPOSTERS

    Imposters, güzel bir kadın tarafından dolandırılan üç adamın hikayesini anlatıyor. Maddie güzel bir kadın olduğu kadar oldukça da tehlikeli biridir. Güzelliğinin ve çekiciliğinin farkında olan Maddie bu durumu farklı amaçlarda kullanmaya başlar. Güzelliği ile erkekleri etkileyip onların kalbini çalan Maddie, avlarının paralarını ele geçirdikten sonra sırra kadem basar.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #10

    GOOD BEHAVİOUR

    Letty Raines, hayatı daima dibe doğru giden, hapisten yeni çıkmış ve işleri yoluna koymaya çalışan bir dolandırıcıdır.  Bir gün bir kiralık katilin, bir adamını karısını öldürmek üzere tutulduğu konuşmasına kulak misafiri olunca işler iyice çığrından çıkar ve kendini bir anda bu çekici kiralık katilin çekim alanında bulur.

    Simon Leviev i aratmayacak! Tinder Avcısı benzeri 11 yapım #11

    THE CATCH

    Dizi, Özel Ajan Alice Vaughan’ın Los Angeles’ta ciddi suçlara imza atan dolandırıcı Mr.X’in peşine düşmesiyle başlıyor. Alice kısa bir zaman sonra Mr.X’in kendi nişanlısı olduğunu dolandırıldığında anlıyor ve kovalamaca başlıyor.


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