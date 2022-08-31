Sinema salonlarında film izlemek eskisi gibi talep görmüyor

Dijital çağda yaşanan gelişmeler film salonlarını etkiledi. Buna göre eskiye nazaran sinemaya giden pek kimse yok.

Dijital platformlarda gösterilen filmler, pek çok yeni içeriklerin üretilmesiyle beraber, filmler artık cep telefonuna sığdı. Pek çok dijital film üreticisi şirketler müşterilerine yeni fırsatlar sunarken; sinema salonlarına da eskisi gibi rağbet yok.

Oysa her hafta sonu sevgililer, eşler ya da arkadaşlar sinema salonlarının yolunu tutarken, bu gelenek artık telefona, tablete ve bilgisayara mahkum oldu. Bunun yanında sinema salonlarındaki bilet pahalılığı da seyirciyi geri çeken bir diğer etken.

Dijital çağda sinema

Günümüzde artık her şey dijjital ve haberleri bile artık cep telefonumuzda okuyoruz. Sinemayı da düşünürsek ve sanatın yedi dalından biri olduğu gerçeği göz önünde tutulduğunda "Sinema salonları ölüyor mu?" sorusu akıllara getiriyor.

Seyirci araştırması

Sinema salonlarının öleceğini ve tamamen kapanacağını, yok olacağını elbette şu an pek mümkün değil ama eskiye göre çok da talep olduğunu söyleyemeyiz. Zaten son zamanlarda yapılan seyirci araştırması da bu gerçeği doğruluyor.

Kaliteli film yok eleştirisi

Seyircilerin sık yaptığı eleştiri ise vizyona yeterince iyi ve kaliteli flimlerin girmemesi. Komedi türünde gösterilen filmler ise daha çok argo ve küfürle seyirciyi güldürmeye çalışıyor.

Oysa seyirciler mizah dozu yüksek filmleri tercih ediyor. Burada büyük iş yapımcılara ve yönetmenlere düşüyor. Seyirciyi sinema salonlarına çekmek onların elinde.