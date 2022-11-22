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    Sinema sektörüne destek miktarı 92 milyon lirayı geçti

    Kültür ve Turizm Bakanlığının, 2022'de sinema sektörüne sağladığı destek miktarı 92 milyon 198 bin liraya ulaştı.
    • 22.11.2022 - 12:13
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    Sinema sektörüne destek miktarı 92 milyon lirayı geçti

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılın son destekleme kurulu toplantısında 32 proje için sinema sektörüne 17 milyon 340 bin lira destek kararı alındı.

    Böylece, 2022 içerisinde Bakanlık tarafından 293 proje için sinema sektörüne sağlanan toplam destek miktarı 92 milyon 198 bin lira oldu.

    Yılın son destekleme kurulunda, "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım", "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım", "Çekim Sonrası", "Ortak Yapım" ve "Yerli Film Gösterim" türündeki projeler, sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik destekleme kurulunca değerlendirildi.

    Sinemaya destek

    Değerlendirmeler sonucunda, 4 "Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım" projesine 6 milyon 300 bin lira, 6 "İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım" projesine 6 milyon 900 bin lira, 1 "Çekim Sonrası" projesine 400 bin lira, 3 "Ortak Yapım" projesine 1 milyon 750 bin lira, 18 "Yerli Film Gösterim" projesine 1 milyon 990 bin lira olmak üzere 17 milyon 340 bin lira destek sağlandı.

    Yeni yönetmenlere ve ortak yapımlara da var

    Bakanlığın verdiği desteklerle 6 yönetmenin ilk uzun metrajlı sinema filmini yapabilmesine olanak sağlandı. Farklı ülkelerden sinemacıları bir araya getirmesi, bilgi ve teknoloji aktarımı, yerel fon kaynaklarına erişim ve potansiyel pazarlar oluşturulması gibi nedenlerle sinema sektöründe önemli hale gelen "Ortak Yapım Desteği" türünde de 3 projeye destek sağlandı.

    Kurulda, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı "Man In A Blue Sweater", Belçika ve Türkiye ortak yapımı "2M2" ile Gürcistan, İsviçre, Bulgaristan ve Türkiye ortak yapımı "Guria" adlı projelere destek verildi.

    Sinema sektörüne destek miktarı 92 milyon lirayı geçti #1

    Son başvuru 26 Aralık

    AA'da yer alan habere göre; gelecek yıl desteklenecek projelerin başvuru kabulü ise 26 Aralık'a kadar devam edecek.


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