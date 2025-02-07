Sinema sektörünün desteklenmesine ilişkin yeni yönetmenlik yayınlandı

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Buna göre, banka teminat mektubu komisyon masraf ödemelerine ve sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin bağlı olduğu kefalet sigorta sözleşmesi prim ödemelerine ilişkin dekontlar, ücret bordroları, Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri, özel sigorta poliçe giderleri ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen tahsilat makbuzları, harcama gideri olarak gösterilebilecek.

EKSİKSİZ BELGE İSTENECEK

Desteklenecek işlere ilişkin başvuru belgelerinin eksikliğinin tespiti halinde başvuru tarihinin bitimi itibarıyla imzalı başvuru formu da dahil gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak Bakanlığa sunulmamış projelerin toplantı gündemine alınmaması hükmü getirildi.

SÖZLEŞME İÇİN 30 GÜN ŞARTI

Yönetmelik değişikliğiyle, desteklenen projelere ilişkin 30 gün içinde sözleşme imzalanmak üzere başvuru yapma koşulu ile farklı türlerde birden fazla destek alanlara ödemelerin yapılabilmesine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı.