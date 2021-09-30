Sinema tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler (1-8 Ekim 2021)

Sinema dünyasını takip eden film tutkunları salonların yolunu tutmaya hazırlanıyor. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte 1-8 Ekim haftası vizyona girecek olan yapımlar...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu haftadan itibaren 5'i yerli olmak üzere 9 film seyircisiyle buluşacak.

Haftanın vizyon filmleri arasında en dikkat çekeni ise son dört filmde 007 James Bond olarak izleyicinin karşısına çıkan Daniel Craig'in, sevilen karaktere son kez hayat verdiği 'Ölmek İçin Zaman Yok filmi.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK

Yönetmen Cary Joji Fukunaga

Senarist Neal Purvis, Robert Wade

Oyuncular: Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux

Orijinal adı No Time To Die

Ölmek İçin Zaman Yok, aktif hizmetten ayrılmasına rağmen dostunun yardım çağrısıyla kendisini yeniden zorlu bir maceranın içinde bulan Bond'un hikayesini konu ediyor. Aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

NEFESİNİ TUT 2

Yönetmen Rodolfo Sayagues

Senarist Fede Alvarez, Rodolfo Sayagues

Oyuncular: Stephen Lang, Madelyn Grace, Brendan Sexton III

Orijinal adı Don't Breathe 2

Körlüğü nedeniyle hafife alınan ancak hiçbir şeyin yoluna çıkmasına izin vermeyen bir adam olan Norman Nordstrom, yaşanan olayların üzerinden geçen sekiz senenin ardından kendisine yeni bir hayat kurar. Bir evde çıkan yangın sonucu yetim kalan 11 yaşındaki Phoenix'i yanına alan Norman, böylece kendisinden çalınan ailesini yeniden yaratmış olur. Onların kendilerine kurdukları sakin hayat, davetsiz misafirlerin evlerine gelmesiyle bozulur. Phoenix'i kurtarmak için her şeyi yapmaya hazır olan Norman, bu süreçte içinde saklı olanı yeniden ortaya çıkarmak zorunda kalır.

SEVGİLİ YOLDAŞLAR

Yönetmen Andrey Konchalovsky

Senarist Andrey Konchalovsky, Elena Kiseleva

Oyuncular: Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrey Gusev

Orijinal adı Dear Comrades

Komünist Parti'nin dindar bir görevlisi ve İkinci Dünya Savaşı'nın idealist gazisi Lyudmila, her türlü Sovyet karşıtı duyarlılığın karşısındadır. Diğer yerel parti yetkilileriyle birlikte Lyudmila, kendi kızının da katıldığı yerel fabrikada düzenlenen bir grevde yaşanan onlarca olaya tanık olur. Durum hızla kontrolden çıkarken Lyudmila, sokağa çıkma yasakları, toplu tutuklamalar ve yetkililerin devlet şiddetini örtbas etme konusundaki acımasız girişimleri karşısında umutsuzca kızını aramaya başlar. Bu süreçte Lyudmila’nın parti çizgisine olan sorgusuz sualsiz inancı sarsılır.

MÜFREZE

Yönetmen Enes Bilal Taşçı

Senarist Emir Bublis

Oyuncular: Sera Tokdemir, İsmail Hakkı, Emrah Girgin

Müfreze, küçük bir kız çocuğunu kurtarmaya çalışan askeri ekibin verdiği mücadeleyi konu ediyor. Teröristlerin işgali altında bulunan bir köyde yaşayan çocuklar, içtikleri sudan zehilenince valilik olaya müdahale eder. Çocukların tedavi edilmesi için köye gönderile doktor Kemal'e, 7 kişilik bir komando birliği eşlik eder. Hastaların arasında bulunan bir kız çocuğunun durumu iyice ağırlaşınca, çocuğun şehre götürülmesine karar verilir. Ancak bu sırada terör örgütünün saldırıya başlaması, şehre gitmelerini engeller. Askerler, saat süren çatışma boyuncu doktoru ve çocuğu korumak için zorlu bir mücadele verir.

AV

Yönetmen Emre Akay

Senarist Deniz Cuylan, Emre Akay

Oyuncular: Billur Melis Koç, Ahmet Rıfat Sungar, Yağız Can Konyalı

İki haydut bir çiftin evine saldırır. Erkek vurulur ve ölür. Genç, atletik Ayşe ise kaçmayı başarır ve bir daha geri dönmemek üzere otoyola atılır. İki haydut, iki genci de kendilerine dâhil ederek Ayşe’nin peşine koyulur. Şehirde başlayan acımasız kovalamaca ormana yönelir ve vahşi yaşamda hayatta kalma mücadelesi haline gelir. Karakterlerin kimlikleri ve amaçları zamanla ortaya çıkar: Avcılar Ayşe’nin babasının emirleriyle hareket eden kardeşi, zorba kocası ve iki uzak akrabasından oluşmaktadır. Ayşe bir namus cinayetine kurban gitmek üzeredir. Ormanın derinliklerine doğru sürüklendikçe Ayşe, hayatta kalabilmek için en az onu avlayanlar kadar acımasız olmalıdır.

İNTİKAM: SOĞUK DUŞ

Yönetmen Engin Akyıldırım

Oyuncular: Gümrah Tolu, Alpay Atilla, Muhammet Toy

İntikam Soğuk Duş, korkunç durumlarla karşı karşıya kalan bir adamın hikayesini konu ediyor. Gümrah, eşi ve çok sevdiği kızı Tuana ile birikte köyde yaşamaktadır. Onun hayatı, bir gün işten çıkıp eve döndüğünde karşısına çıkan manzaradan sonra altüst olur. Gördükleri sonucu deliye dönen Gümrah için yaşadıkları sadece başlangıçtır. Eşi ve kızının intikamını almaya yemin eden Gümrah, titizlikle iz sürmeye başlar.

AVCI İLK KEHANET

Yönetmen Onur Aldoğan

Senarist Onur Aldoğan

Oyuncular: Gürbey İleri, Ferzan Hekimoğlu, Bülent Çetinaslan

Avcı İlk Kehanet, bir kahanetin bir araya getirdiği avcı Phaldor ve arkeoloji öğrencisi Melis, birlikte dünyanın kaderine doğru fantastik bir yolculuğa çıkar.

KİTAB-I CİN

Yönetmen Hakan Aydın

Senarist Eyüp Aydın

Oyuncular: Rasul Kuliev, Derya Acar, Sarkhan Shkhiyevv

Kitab-ı Cin, bir cin ordusunun uyanmasına neden olan bir keşif yapan üniversite öğrencilerinin hikayesini konu ediyor. Üniversite öğrencisi dört genç, tesadüfen yıllarca gizli kalmış olan Hz. Süleyman'ın sırlarla dolu kitabını bulur. Ancak onların kitabı bulmaları, bir cin ordusunun uyanmasına neden olur. Gençler, cin ordusunu uyandırmalarıyla kendilerini korkunç durumların içinde bulur.

SÜPER KÖPEK VE TURBO KEDİ

Yönetmen Ben Smith (VI)

Senarist Ben Smith (VI)

Oyuncular: Luke Evans, Gemma Arterton, Bill Nighy

Orijinal adı StarDog And TurboCat

Süper Köpek ve Turbo Kedi, dünyayı sevgi dolu bir yer yapmak için çabalayan bir köpek ve kedinin hikayesini konu ediyor. Buddy, bilim insanı sahibi tarafından uzata gönderilen bir köpektir. Aradan geçen 50 yılın ardından dünyaya dönen Buddy, burada beklemediği durumlarla karşılaşır. Artık insanların hayvanların en iyi dostu olmadığını öğrenen Buddy, bu duruma çok şaşırır. Bu yeni dünyaya alışmaya çalışan Buddy’ye bu süreçte Felix adındaki kedi yardımcı olur. Güçlerini birleştiren Buddy ve Felix, karşılarına çıkan her türlü engeli aşmaya çalışır. Buddy ve Felix, dünyayı eski haline getirecek olan süper kahramanlar olmayı başarabilecek midir?