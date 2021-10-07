Sinema tutkunlarına: Bu hafta vizyona giren filmler (8-15 Ekim 2021)

Sinema dünyasını takip eden film tutkunları beyaz perdedeki yeni filmleri araştırıyor. Peki vizyonda hangi filmler var? İşte 8-15 Ekim haftası vizyona girecek olan yapımlar...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu haftadan itibaren 6'sı yerli olmak üzere 10 film seyircisiyle buluşacak.

Haftanın vizyon filmleri arasında en dikkat çekeni ise üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen unutulmayan Şeyh Bedreddi belgeseli.

Benedict Cumberbatch'in başrolünde yer aldığı İngiliz yapımı "Kurye", gerilim meraklılarının ilgisini çekecek. Haftanın tek animasyon filmi 'Peter Rabbit: Kaçak Tavşan ise çocuklara hitap edecek.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

HAKİKAT: ŞEYH BEDRETTİN

Yönetmen Hakan Alak

Senarist Hakan Alak, Ali Şahin

Oyuncular: Suavi, Bülent Emrah Parlak, Saygın Soysal

Hakikat, Osmanlı İmparatorluğu’nun duraklama döneminde önemli bir yere sahip olan düşünce insanı Şeyh Bedreddin’in hayatına odaklanıyor. 1415 yılında Çelebi Mehmet'in tahta geçtiği dönemde Şeyh Bedrettin İznik'te sürgündedir. Anadolu'da kargaşanın hüküm sürdüğü sırada Bedreddin müridi Börklüce Mustafa, kendisine Karaburun'da yeni bir hayat kurar. . Manisa Valisi’nin komutasında yaya azap askeri olan Ali Ferid ise Börklüce'yi öldürmeye çalışmaktadır ve bunu gerçekleştirmeye çalışırken esir düşer. Zeynep, ağabeyini öldürdüğü için Ali Ferid'in sağ olarak tutulmasına karşı çıkar. Ait olmadığı bir yerde yaşamak zorunda kalan Ali Ferid, burayla arasında kopmaz bir bağ oluşturur. Ali Ferid, Karaburun’a yönelen Osmanlı ordusunun karşısına çıkılcak olan savaşta Ali Ferid, hakikat için savaşanlar arasında yer alır.

MİLYONDA BİR

Yönetmen Semra Dündar

Senarist Semra Dündar

Oyuncular: Bestemsu Özdemir, Melih Selçuk, Suzan Aksoy

Milyonda Bir, şehir hayatından sıkılıp çıktığı yolda genç bir adamla tanışmasıyla hayatı değişen bir kadının hikayesini konu ediyor. Modern derviş bir kadın, artık bunaldığı şehir hayatını ardında bırakarak yollara düşer. Antika arabasıyla yollara düşen genç kadının yolu bu sırada bir şehir delikanlısıyla kesişir. Kendileri arayış sürecinde olan iki genç, içsel yolculukları sırasında hayattan ve birbirlerinden beklenrilerini anlamaya çalışır.

FULYA

Yönetmen Aykut Taşkın, Tahir Tahiroviç

Senarist Aykut Taşkın

Oyuncular: Fulya Öztürk, Halil Kahraman

Fulya, Azerbaycan'da 44 gün süren Vatan Savaşı sırasında görev yapan muhabir Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman'ın yaşadıklarını konu ediyor. Daha önce yayınlanmamış arşiv görüntülerinin yer aldığı belgeselde, Azerbaycan halkının yaşadıkları, çektiği acılar ve kazandıkları zafer gözler önüne seriliyor.

SİNSİ

Yönetmen Mert Tuğberk Bora

Senarist Mert Tuğberk Bora

Oyuncular: Seda Keskol, Caner Kağanberk, Tolga Bengü

Sinsi, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinin hayatına başka bir adamın girmesiyle ilişkisini sonlandıran Birkan'ın yaşadıklarını konu ediyor.

KURYE

Yönetmen Dominic Cooke

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, Rachel Brosnahan

Orijinal adı The Courier

Kurye, Soğuk Savaş sırasında CIA’in Sovyet nükleer programına sızmasına yardım eden İngiliz iş insanı Greville Wynne’in gerçek hikayesini konu alıyor. Sıradan bir iş insanı olan Greville Wynne, Soğuk Savaş'ın en gergin zamanlarında Küba Füze Krizi'nin daha büyük bir felakete neden olmasını engellemesi için MI-6 ve CIA tarafından tarafından Sovyetlerden istihbarat toplamakla görevlendirilir. Bu süreçte Wynne, bilgi edinmek için Rus casusu Oleg Penkovsky ile ilişki kurar.

PARANORMAL HİKAYELER

Yönetmen Caye Casas, Alejandro Damiani, Kheireddine El-Helou ...

Senarist Mauro Croche, Guillermo Lockhart

Oyuncular: German Baudino, Itziar Castro, Clara Kovacic

Orijinal adı Asylum: Twisted Horror and Fantasy Tales

Paranormal Hikayeler, geçmişinden izler taşıyan hikayeler anlatan bir şovmene odaklanıyor. Brandon, geçimini yaptığı stand-up gösterileriyle sağlayan bir adamdır. Gösteriye çıktığı bir akşam, anlattığı hikayelerin geçmişiyle bağlantılı olduğunu keşfeder. Brandon, henüz tamamlamadığı hikayalere uygun makyaj yapıp yeniden sahneye çıkar ve anlattığı hikâyelerin sonunda birbirleriyle bağlandığını fark eder. Anlattığı her hikaye Brandon'ın geçmişinden izler taşımaktadır.

SANSÜR

Yönetmen Prano Bailey-Bond

Senarist Prano Bailey-Bond, Anthony Fletcher

Oyuncular: Niamh Algar, Michael Smiley, Nicholas Burns

Orijinal adı Censor

Sansür, onay vermek için izlediği filmde kendi geçmişiyle bağlantılı sahneler keşfeden genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Enid Baines, filmlerde aşırı sahneleri kesmekle sorumlu bir olan bir kurgucudur. Yaptığı titiz çalışmalarından gurur duyan Enid, izleyicileri birçok zararlı etkiden korur. Onun korumaya yönelik tutumu, kısa bir süre önce gıyaben öldüğü ilan edilen kardeşinin ortadan kaybolmasının ayrıntılarını hatırlayamamasından kaynaklanan suçluluk duygusuyla bağlantılıdır. Bir gün arşivden incelediği bir filmde, geçmişi ve kız kardeşinin kayboluşuyla benzer unsurlar barındırdığını keşfeder.

CİNNİ KABUS

Oyuncular: Cemre Can Saatçi, Çimen Çetin, Hakan Karakuş

Cinni Kabus, cinlerin musallat olduğu genç bir kadının hayatına odaklanıyor. Genç bir kadın Ezgi, gördüğü kabuslar nedeniyle sıkıntılı zamanlar yaşamaktadır. Babasının gizemli ölümünü aydınlatmaya çalışan Ezgi'ye bu sırada cinler musallat olur. Genç kadın, içine düştüğü kabustan kurtulmayı başarabilecek midir?

DEFİN - ECİN ZULMAN

Yönetmen Cengiz Kaplan

Senarist Cengiz Kaplan, Çetin Büyükakın

Oyuncular: Cengiz Kaplan, Melih Çardak, Sefa Zengin

Zulman Kabilesi, Hz. Süleyman zamanına dayanan bir cin topluluğudur. Filmde, Zuman definesin yaşanan olaylar konu ediliyor. Kısa bir süre önce evlenen Hakan ve Zeynep'in hayatı, Hakan'ın borçları nedeniyle tefecilerin eline düşmesiyle altüst olur. Eşine yardımcı olmak isteyen Zeynep, babasından kalan sandığın içinde bulunan bir haritayı Hakan'a gösterir. Ancak saklı olan haritanın ortaya çıkmasıyla çift kendilerini büyük bir kabusun içinde bulur. Cinlerin etkisi altına giren Hakan ve Zeynep, gerçek ile hayali, doğru ile yanlışı ayırt edemez hale gelir. Artık onların hayatında hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

PETER RABBİT: KAÇAK TAVŞAN

Yönetmen Will Gluck

Senarist Will Gluck

Oyuncular: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, David Oyelowo

Orijinal adı Peter Rabbit 2: The Runaway

Peter Rabbit: Kaçak Tavşan, ne tür bir tavşan olmak istediğine karar vermeye çalışan Peter'ın hikayesini konu ediyor. Bea, Thomas ve tavşanlar, eğreti bir aile kurar. Ancak ne olursa olsun Peter, afacan olarak adlandırılmaktan bir türlü kurtulamaz. Macera peşinde koşmak için bahçeden ayrılan Peter, sonunda afacan olmasının takdir edildiği bir dünyaya adım atar. Ancak bu sırada korku içinde olan ailesi, Peter'ı bulmak için her şeylerini riske atar. Bu durum üzerine Peter ne tür bir tavşan olmak istediğine karar vermek zorunda kalır.