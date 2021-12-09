Sinemalarda bu hafta 10 Aralık 2021: Vizyonda hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta 10 Aralık 2021: Vizyonda hangi filmler var?

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 10 yeni filmi...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 10 Aralık Cuma'dan itibaren 5'i yerli olmak üzere 10 yeni film gösterime girecek.

Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving ve Gloria Foster'in başrollerinde oynadığı 1999 yapımı "Matrix 4" heyecanla bekleniyor.

Filmleri büyük gişe başarıları kazanmış Amerikalı sinema yönetmeni Steven Spielberg'in yeni filmi "Batı Yakasının Hikayesi" Türk izleyicisi ile buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

MATRIX 4: DİRİLİŞ

1999 yılında yayınlanan "Matrix" filminin dördüncü devam halkası olan filmin yönetmen koltuğunda Lana Wachowski oturuyor.

Neo karakterini bir kez daha Keanu Reeves'in canlandırdığı filmin kadrosunda Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith gibi isimler yer alıyor.

BATI YAKASININ HİKAYESİ

1957 yapımı müzikalin uyarlaması olan West Side Story, iki genç arasındaki yasak aşkı ve farklı etnik kökenlere sahip olan iki sokak çetesi arasındaki rekabeti konu ediyor.

Tony, Jetler ve Köpekbalıkları adındaki iki çetenin rekabeti arasında kalan bir gençtir. O, kalbini rakibinin kız kardeşi olan Maria'ya kaptırır. Çeteler arasındaki bölge savaşı gün geçtikçe daha da yıkıcı hale gelir ve bu savaş ortamında Tony ve Maria'nın aşkı çiçek açar. Onların ilişkisi, çetelerin arasındaki gerginliğin daha da artmasına neden olur.

DAYI: BİR ADAMIN HİKAYESİ

Dayı: Bir Adamın Hikayesi, sevilen bir kabadayının hayat hikayesini konu ediyor.

Henüz çocukken, adalet duygusu içine yerleşmiş olan, cesaretli ve merhametli bir adam, haylazlıklarından bıkan ailesi tarafından çalışması için köyden İstanbul'a gönderilir. Adam, kahvecilik yapan köylüleri Seyfi'nin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar sonucu adam kabadayılar ailemine girer ve bir süre sonra bu dünyada zirveye yükselir.

BAYRAM ŞEKERİ

Bayram Şekeri, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediyor.

Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Bayram Şekeri" filminin oyuncu kadrosunda Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Deniz Oral, Arben Akış gibi isimler yer alıyor.

HADİ BE

Tevfik, sanayide küçük bir esnaf lokantası işleten genç bir adamdır. Kısır olduğunu öğrenen Tevfik, arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.

PETROV GRİP OLDU

Petrov Grip Oldu, Sovyet sonrası Rusya'da yaşayan bir çizgi roman sanatçısı ve ailesinin hayatına odaklanıyor.

Gripten muzdarip olan Petrov, arkadaşı Igor tarafından uzun bir yürüyüşe çıkarılır. Yürüyüş sürecinde rüya ile gerçek arasındaki sınır gittikçe belirsiz hale gelir. Yavaş yavaş, Petrov'un çocukluk anıları yeniden ortaya çıkıyor ve şimdiki zamanla iç içe geçer.

SATRANÇ

Satranç, hapishanede gördüğü psikolojik işkenceye dayanmak için satranca sığınan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Avukat Barok, Viyana'da gemi seyahati sırasında Nazi yetkilileri tarafından tutuklanır. Gestapo karargahına götürülen Barok, Nazi yetkilileriyle iş birliği yapmayı ve ele aldığı davalar hakkında bilgi vermeyi reddettiği için hücre hapsine gönderilir. Türlü işkencelere maruz kalan Barok'un esaret altında hayatta kalmasına ve kendisine verilen zihinsel ıstırabın üstesinden gelmesinde bir satranç kitabı yardımcı olur.

EVDEKİLER

Bir grup arkadaş, soygun yapmak için ideal evi bulduklarını düşünür. Ev sahipleri evde yoktur ve bu sayede ekip, soygunu rahatça gerçekleştirebilecektir. Ancak hırsızlar, yüklü miktarda para ile dolu olduğunu düşündükleri eve girdiklerinde beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Evin sahibi olan yaşlı çift evlerine erken dönünce grubunun planları altüst olur. Kendilerini bir anda ölümcül bir kedi fare oyununun içinde bulan hırsızlar, içine düştükleri kabustan kurtulmak için savaşmak zorunda kalır.

LAİN

Gizemli biri olan Can, travmatik bir geçmişe sahip olan bir adamdır. Çocukken yaşadığı olaylardan kurtulmak için Can, köyünü terk edip kendisine yeni bir hayat kurmayı tercih eder. Hayatını memleketinden uzakta bir yatılı okulda okuyarak geçiren Can'ın hayatta kalan tek akrabası babaannesidir.

Geçmişinin peşini bırakmaması onun hayatının ve evliliğinin de kabusa dönmesine neden olur. Geçmişi ile yüzleşmeye karar veren Can, eşi Ezgi ile birlikte köyüne doğru yola çıkar.

Can, geçmişi ve köyün laneti ile yüzleşirken Ece, birtakım varlık tarafından kaçırılır. Can, eşini kurtarmak için ölümcül bir mücadeleye girişir.

AZAMET

Büşra, Selçuk, Beyaz ve Kübra, ilkokuldan beri arkadaş olan gençlerdir. İçlerinden sadece Kübra üniversiteye devam eder. Artık birer yetişkin olduklarında Kübra ile kardeş olan Büşra'nın İlker ile olan ilişkisi evliliğe dönüşür. Üniversiteyi evden uzakta okuyan Kübra, mezun olduktan sonra köye dönmeye karar verir. Babasının istememesine rağmen köye giden Kübra, İlker ve Büşra'nın yanında kalmaya başlar. Bu süreçte kardeşinin evliliğini kıskanan Kübra, onların mutluluğunu bozmak için büyücülerle sonu felaketle sonuçlanacak işlere karışır.