Sinemalarda bu hafta 11 Şubat 2022: Hangi filmler vizyona girecek

Bu hafta beyazperdede yer alacak yerli ve yabancı filmler belli oldu. İşte 11 Şubat Cuma itibarıyla vizyona girecek 7 yeni film ve konusu...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film izleyiciyle buluşacak.

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlendiği ve başrolünde yer aldığı "Nil'de Ölüm" haftanın iddialı gerilim filmi olarak öne çıkıyor.

950 yıl önce Anadolu'yu Türklere yurt yapan zaferin hikayesini anlatan TRT ortak yapımı "Malazgirt 1071" filmi de vizyona girecek.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor, konuları neler? İşte filmler ve detayları...

UNCHARTED

Yönetmen Ruben Fleischer

Senarist Art Marcum, Matt Holloway

Oyuncular: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali

Uncharted, genç ve korkusuz Nathan Drake ile kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan'ın çıktıkları ilk hazine avında yaşadığı maceraları konu ediyor. Hazine avcısı Nathan Drake, efsanevi Güney Amerika altın şehri El Dorado'nun yerini bulabileceğine inanmaktadır. Kıvrak zekalı ortağı Victor Sullivan ile yola koyulan Nathan'ın planı, hırslı bir rakip tarafından keşfedildiğinde, altın şehir arayışı bir yarışa dönüşür. Nathan, baş düşmanının açgözlü entrikalarını ve planlarını engellemek ve El Dorado'ya ondan önce ulaşmak için tüm becerilerini kullanmak zorundadır.

MALAZGİRT 1071

Yönetmen Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar

Senarist Bilal Kalyoncu, Özgür Bakar

Oyuncular: Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes

Malazgirt 1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor.

Kraliçe Ludika’nın ani bir operasyonu ile tahta geçen Diyojen, Türkleri Anadolu'dan atmayı planlar. Malazgirt ovasında iki ordunun karşı karşıya gelmesinin ardından Türklerin bu topraklarda bin yıllık serüveni başlar.

NİL'DE ÖLÜM

Yönetmen Kenneth Branagh

Senarist Michael Green, Agatha Christie

Oyuncular: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Emma Mackey

Nil'de Ölüm, huzurlu tatili sırasında balayında olan bir kadının öldürülmesiyle kendisini bir cinayet soruşturmasında bulan dedektif Hercule Poirot'un hikayesini konu ediyor.

Linnet Doyle, yeni kocası ile birlikte balayı için Nil Nehri’nde lüks bir yolculuğa çıkar. Ancak bu yolculuk Linnet’in acımasızca öldürülmesiyle son bulur. Bu korkunç ölüm, gemide bulunan dedektif Hercule Poirot’un da tatilini sona erdirir. Geminin kaptanı tarafından soruşturma yapmakla görevlendirilen Poirot, cinayetin gizemini çözmek için çabalar.

EVLEN BENİMLE

Yönetmen Kat Coiro

Senarist John Rogers (II), Tami Sagher

Oyuncular: Jennifer Lopez, Owen Wilson, John Bradley (II)

Evlen Benimle, aldatıldığını öğrenmesiyle tanımadığı biriyle evlenmeye karar veren bir süperstarın hikayesini konu ediyor.

Pop yıldızı olan Kat Valdez ve popüler müziğin süpernovası olan Bastian, çeşitli platformlarda yayınlanacak olan bir törenle evlenmek üzeredir. Ancak düğünden kısa bir süre önce Kat, Bastian’ın kendisini asistanıyla aldattığını öğrenir. Sahne üzerindeyken öğrendiği bu haberle yıkıma uğrayan Kat, bu sırada konsere gelen boşanmış bir matematik öğretmeni olan Charlie ile gözgöze gelir. Dürtüsel bir tepkide bulunan Kat, eline evlen benimle yazılı bir pankart tutuşturulan Charlie’yle evlenmeyi seçer. Bir çılgınlık anında verilen bu karar, bu süreçte yaşanan olayların da etkisiyle beklenmedik bir aşka dönüşür.

İSMETSE OLUR

Yönetmen Umut Kaya

Senarist Umut Kaya

Oyuncular: Turan Özdemir, Ayça Ekin Beğen, Melis Buse Betkayan

İsmetse Olur, bir grup yabancının Kısmetli köyüne gelmesiyle yaşananlar konu ediliyor.

LİETLİ: CİN KABİLESİ

Yönetmen Cemal Aşkın Alpçetin, Can Yelkenciler

Senarist Hasan Çitil

Oyuncular: Beril Eş, Hasan Çitil, Tuğba Akman

Lietli: Cin Kabilesi, bir cin kabilesi tarafından tehdit edilen bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor.

Kız arkadaşı Merve'nin büyükannesinin vefat etmesi üzerine Tolga, onunla birlikte köye gitmeye karar verir. Tolga ve Merve yola çıktıklarında yakın arkadaşları Vural ve Sibel de onlara eşlik eder. Köye varlıkları andan itibaren tuhaf durumlarla karşı karşıya kalan grup, garip rüyalar görmeye başlar. Yaşananlara anlam vermeye çalışan Tolga, araştırma yapmaya başlar. Metefizik uzmanı Harun'dan yardım alan Tolga, Lietli adı verilen Cin Kabilesi tarafından tehdit altında olduklarını keşfeder.

BERGMAN ADASI

Yönetmen Mia Hansen-Løve

Senarist Mia Hansen-Løve

Oyuncular: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska

Bergman Adası, yeni filmlerinin senaryosunu yazmak için bir adaya giden sinemacı bir çiftin hikayesini konu ediyor. Sinemacı bir çift, gelecek filmleri için senaryo yazmak üzere bir adada intivaya çekilir. Gittikleri yer, Ingmar Bergman'a ilham veren bir adadır. Yaz boyunca orada kalan çift için zamanla hayal ile gerçek birbirine karışmaya başlar. Gerçekler bulanıklaşmaya başlar ve adanın vahşi doğasına teslim olurlar.