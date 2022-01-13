Sinemalarda bu hafta 14 Ocak 2022: Vizyonda hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta 14 Ocak 2022: Vizyonda hangi filmler var?

Beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yeni yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 8 yeni filmi...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 14 Ocak Cuma'dan itibaren 3'ü yerli olmak üzere 8 yeni film gösterime girecek.

Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı "Benden Ne Olur" filmi, bu hafta izleyiciyle buluşuyor.

"Çığlık" (Scream) filmi serisinin meraklanan beklenen beşinci filmi de vizyonda yerini alıyor.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

BENDEN NE OLUR

"Benden Ne Olur", Sertab Bal adındaki deli dolu bir kadının maceralarını konu ediyor.

Sertab Bal, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, çevresinin kendisinden beklediği düzenli hayatı bir türlü olduramayan, kimlik arayışında olan bir kadındır. Onun hayatı, bir gün yanlışlıkla ablası Harika'nın evini yakmasıyla bambaşka bir hal alır. Bir anda evsiz ve parasız kalan Sertab, ablasının söylediği "Senden hiçbir şey olmaz" sözlerinin üzerine, "Benden ne olur herkese göstereceğim" diye kendisine söz verir. Yaşadığı kırılma sonrası hayatını düzene sokmak için harereke geçen Sertab'ın ünlü oyuncu Soner ile ilişkisi planlarının alt üst olmasına neden olur.

ÇIĞLIK

Scream filminin beşinci devam halkası olan yapımda, bir dizi korkunç suçu kimin işlediğini bulmak için memleketine geri dönen bir kadının hikayesini konu ediyor.

25 yıl önce korkunç cinayetlerle çalkalanan Woodsboro kasabası, yeni bir katille karşı karşıyadır. Hayalet maskesini takan katil, kasabanın kanlı geçmişine ait sırları yeniden canlandırmak için bir grup gencin peşine düşer. Sidney, yıllar önce başından geçenlere benzer seri cinayetleri çözmek için ayrıldığı Woodsboro kasabasına geri döner.

KOD 355

Kod 355, dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül bir silahın peşine düşen bir grup ajanın hikayesini konu ediyor.

Gizemli bir silahın paralı askerlerin eline geçmesi üzerine CIA ajanı Mason “Mace” Brown, eski rakibi Alman ajan Marie, MI6 müttefiki ve son teknoloji bilgisayar uzmanı Khadijah ve yetenekli Kolombiyalı psikolog Graciela, güçlerini birleştirmek zorunda kalır. Ancak tüm dünyayı kaosa sürükleyecek olan ölümcül silahın peşine düşen sadece onlar değildir. Gizemli bir kadın olan Lin Mi de silahın peşindedir. Silahı bulmak için dünyanın dört bir yanını dolaşan ajanlar, dünyayı kurtarmayı başaracak mıdır?

DÜŞ PEŞİNE

Düş Peşine, gönüllü çalıştığı akademinin kapanmasını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Kardeşi ile birlikte Kaş'ta yaşayan Kaan, engelli çocukların eğitim gördüğü Düşler Akademisi'nde gönüllü olarak çalışır. Akademinin müdürü, borçları nedeniyle zora düşmektedir ve bu nedenle akademinin kapanması gündeme gelir. Kaan, bu sırada şehre tatile gelen arkadaşlarıyla birlikte akademiyi kapanma tehlikesine karşı korumaya çalışır. Kaan ve arkadaşları, akademinin kapanmasını engelleyebilecek midir?

CİN PERDESİ

Cin Perdesi, korkunç cinayetlerle ilişkili cin vakalarını araştıran Arzu ve Bora'nın yaşadıklarını konu ediyor.

Eşi arzuyla birlikte eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan Bora, korkunç cinayetler ve cin vakalarını gün yüzüne çıkarır. Daha iyi araştırma yapabilmek için akıl hastanesinin her bir bölgesine kamera takar. Bu sırada Arzu, gizli şifreler bulmaya başlar. Polisler, Arzu ve Bora'nın yaşadığı gizemli olayları bilgisayarlarından takip eder.

KARLAR KRALI NORM 2

Karlar Kralı Norm 2, çalınan sanat eserini bulmak için tehlikeli bir maceraya atılan Norm ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor.

Çinlilere ait olan eski bir sanat eseri, Dexter adında bir arkeolog tarafından çalınır. Çin halkı için çalınan eseri geri almaya karar veren Norm, arkadaşlarının yardımı ile zorlu bir maceraya atılır. Dexter’i bulmak için dünya çapında bir yolculuğa çıkan Norm ve arkadaşları, çalınan sanat eserini bulmayı başarabilecek midir?

OĞUL

Oğul, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan bir kadının hikayesini konu ediyor.

Genç bir kadın olan Laura, çocukken sapkın bir tarikttan kaçmayı başarır. Laura, 8 yaşındaki oğlu David'in tarikatın kötü niyetli üyeleri tarafından kaçırılmaya çalışması üzerine geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşanan bu trajedinin ardından David, gizemli bir hastalığa yakalanır. Laura, oğlunu kurtarmak ve geçmişindeki güçlerden korumak için ne kadar ileri gidebileceğine karar vermek zorundadır.

BELLE

Belle, sıradan bir hayatı varken sanal dünyada bambaşka biri haline gelen genç bir kızın hikayesini konu ediyor.

Kırsal bir kasabada babasıyla birlikte yaşayan Suzu, 17 yaşında bir lise öğrencisidir. Sıradan bir yaşamı olan Suzu’nun hayatı, beş milyar çevrimiçi üyeden oluşan sanal bir dünya olan "U" ya girmesiyle bambaşka bir hal alır. Suzu bu sanal dünyada, ‘Bella’ adında dünyaca ünlü bir şarkıcı olur. Kısa bir süre sonra genç kız, tanıştığı gizemli bir yaratıkla birlikte gerçekte kim olduğunu bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkar.