Sinemalarda bu hafta 17 Aralık 2021: Vizyonda hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta 17 Aralık 2021: Vizyonda hangi filmler var?

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 10 yeni filmi...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 17 Aralık Cuma'dan itibaren 1'i yerli 5 yeni film gösterime girecek.

Milyonların merakla beklediği Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" izleyici ile buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

YARIM KALAN HAYAT

Yönetmen Michael Uppendahl

Senarist Michael Burke, Brett Johnson (II)

Oyuncular: Aaron Paul, Celia Weston, Jeff Daniels

Orijinal adı Quad

Yarım Kalan Hayat, geçirdiği trafik kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan genç bir iş insanının hikayesini konu ediyor.

Adam Niskar, başarılı bir iş insanıdır. Kariyer basamaklarını hızla çıkan Adam, genç yaşında iyi bir birikim yapar. İş yerinde terfi alan, güzel bir eve ve iyi giden bir lişkiye sahip olan Adam, hayatının en güzel zamanlarını yaşar. Ancak geçirdiği kaza onun hayatının alt üst olmasına neden olur. Denize atlarken yanlış bir harekete yapan Adam, felç geçirir. Kendisini tekerlekli sandalyeye bağlı bulan Adam'ın kız arkadaşı bu duruma uzun süre dayanamaz. Ebevenyleri de bu durumu kabul etmekte zorlansa da Adam mücadele etmeye karar verir.

ÖRÜMCEK ADAM: EVE DÖNÜŞ YOK

Yönetmen Jon Watts

Senarist Chris McKenna, Erik Sommers

Oyuncular: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Orijinal adı Spider-Man: No Way Home

Örümcek-Adam Eve Dönüş Yok, kimliği açığa Örümcek-Adam'ın, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım istemesiyle birlikte yaşananları konu ediyor.

Örümcek-Adam'ın kimliği ifşa edilerek onun ve sevdiklerinin hayatı, halkın gözü önüne serilir. Kendisini büyük bir kaosun ortasında bulan Peter, aynı zamanda suç ortakları olarak lanse edilen MJ ve Ned'in hayatının da olumsuz etkilenmesine şahit olur. Arkadaşların üniversiteye girme şanslarının yok olmasına seyirci kalmak istemeyen Peter, sırrını geri vermesi için Doktor Strange'den yardım ister. Peter'ın yakarışından etkilenip ona yardım etmeyi kabul eden Strange, Unutma Büyüsü'nü yapmaya başlar. Ancak bu büyü, MJ, Ned, May ve Happy'nin de Örümcek-Adam'ın kim olduğunu unutmasına neden olacaktır. Arkadaşlarının kim olduğunu hatırlamasını, diğer kişilerin unutmasını isteyen Peter, Strange büyüyü yaparken parametreleri değiştirir. Ancak bu durum beklenmedik olaylara neden olur.

KARANLIK KIZ

Yönetmen Maggie Gyllenhaal

Senarist Maggie Gyllenhaal, Elena Ferrante

Oyuncular: Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson

Orijinal adı The Lost Daughter

Karanlık Kız, tek başına tatile çıktığı tatilde genç bir anne ile tanışmasıyla geçmişiyle yüzleşmeye başlayan bir kadının hikayesini konu ediyor.

İngilizce öğretmeni olan Leda, kendisini işine ve çocuklarına adayan bekar bir annedir. Kızları babalarıyla birlikte olmak için evden ayrıldığında Leda kendisini fazlasıyla yalnız hisseder. Bu histen uzaklaşmak isteyen Leda, Güney İtalya'da küçük bir sahil kasabasında tatil yapmaya karar verir. Ancak sakin ve sessiz geçen birkaç günün ardından Leda'nın tanıştığı rahatsız edici bir aile, Leda'nın geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalmasına neden olur.

KUMBARA

Yönetmen Ferit Karol

Senarist Ferit Karol, Serkan Fakılı

Oyuncular: Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin, Mert Ateş

Kumbara, ek iş yapmaya başladıktan sonra başka bir adam haline gelen bir adamın hikayesini konu ediyor.

Orhan, kendi halinde bir yaşam süren bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komada olan annesiyle ilgilenir, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arasının açılmasına neden olur ve zamanla baba rolünü kaybeder. İçine girdiği buhrandan kurtulmak için ek iş denemelerine giren Orhan, giderek başka bir adam haline gelecektir.

MAŞA İLE KOCA AYI 4

Maşa ile Koca Ayı 4, ormandaki sevimli dostları ile türlü maceralara atılan Maşa'nın hikayesini konu ediyor.