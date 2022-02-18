Sinemalarda bu hafta 18 Şubat 2022: Hangi filmler vizyona girecek

Bu hafta beyazperdede yer alacak yerli ve yabancı filmler belli oldu. İşte 18 Şubat Cuma itibarıyla vizyona girecek 8 yeni film ve konusu...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 yeni film izleyiciyle buluşacak.

Haftanın heyecanla beklenen filmi, Juho Kuosmanen'in yönetmenliğini yaptığı, Yuriy Borisov, Seidi Haarla ve Yuliya Aug'un başrollerinde oynadığı "6 Numaralı Kompartıman", seyircisiyle buluşacak.

Yönetmenliğini Ali Doğançay'ın üstlendiği "Soygun Oyunu: Büyük Vurgun", bu hafta yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor, konuları neler? İşte filmler ve detayları...

MAHLUKAT

Mardin’de yaşanmış gerçek bir korku vakasının konu edildiği "Mahlûkat" filminin yönetmen koltuğunda Alper Mestçi oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda Adnan Koç, Seda Oğuz, Kurtuluş Şakirağaoğlu, Öykü Gökduman, Alara Kardak, Simge Konrat, Özge Deniz Asyalıoğlu gibi isimler yer alıyor.

OLMADI KAÇARIZ

Yakın arkadaş olan sosyal medya fenomenleri Umut ve Emre, bir davet üzerine tatil yöresindeki bir otele giderler. Burada otel sahibi olan Ezgi ile arkadaş olan Umut ve Emre, Ezgi'nin babasının ölümüne ve otelin zor durumuna üzülür. Bu duruma bir çözüm bulmak isteyen ikili, otele ortak olmaya karar verir. Bu sırada sosyal medya fenomeni olmaya çalışan Serhat, Umut ve Emre'nin kendisini küçüksediğini fark edince büyük bir öfkye kapılır ve onların başına türlü işler açar. Otele müşteri çekmek ve tanıtım yapmak için balayı çiftlerini otele davet eden Umut ve Emre, kendilerini eğlenceli olayların içinde bulur

SOYGUN OYUNU

Soygun Oyunu: Büyük Vurgun, başarısız geçen iş hayatlarından sonra önlerine düşen soygun fırsatını değerlendirmek isteyen bir grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

6 NUMARALI KOMPARTIMAN

6 Numaralı Kompartıman, aynı kompartımanı paylaşan iki yabancının hikayesini konu ediyor. Arkeoloji öğrencisi Laura aşk yaşadığı tez danışmanı Irina’yla birlikte Murmansk’a tarih öncesi taş resimleri görmeye gitmeye karar verir. Ancak Irina son anda gelmekten vazgeçince Laura yola tek başına çıkar. 6 numaralı kompartımana düşen Laura, burada Murmansk’ta madende çalışmaya giden Vadim ile tanışır. Ayrı dünyaların insanı olan Laura ve Vadim, yolculuk sırasında farklı bir bağ kurmaya başlar.

ÖLÜMCÜL SNOWBOARD

Ölümcül Snowboard, snowboard yaparken yasak bir bölgeye girmeleriyla hayatları altüst olan Mia ve Max'ın hikayesini konu ediyor. Mia ve Max, snowboard yapabilmek için merkezden uzakta bulunan bir tesise gider. Otele girişi yaptıklarında resepsiyon görevlisi Mia ve Max’a patikalarda gerçekleşen açıklanamayan ölümlerden bahsetse de ikili snowboard yapmaya kararlıdır. Ancak snowboard yaparken yasak bir bölgeye gizlice girdiklerinde Max aniden ortadan kaybolurken Mia’da bir kar motosikleti üzerinde bulunan maskeli birinin saldırısına uğrar.

ŞEYTANIN İNİ

Şeytanın İni, doğaüstü olaylarla ilgili bir iddiayı araştırmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Doğaüstü şeyleri çürütmek konusunda uzmanlaşan Steven Caramore, zor bir durumla karşı karşıyadır Yakın arkadaşı ve meslektaşı olan Ben Dollarhyde, şeytani bir güç tarafından ele geçirildiğini söyleyerek cinayetle suçlanır. Bu durum üzerine Steven, arkadaşının iddiasını araştırmak için harekete geçer

SAMSAM

SamSam, mektup arkadaşı Daisy’yi evinde misafir etmekten fazlasıyla mutludur. Ancak etrafına mutsuzluk yayan bir böcek olan Gloomies, Samsam’in gezegenini istila etmeye başlayınca işler karışır. SamSam ve arkadaşları öncelikle Grinnieler’i mutlu etmek için uğraşırlar. Ama bunda başarılı olamayınca onlardan tamamen kurtulmak için SamSam ve arkadaşları, Piratrociouslar’a karşı savaşmak ve Daisy’nin gerçek hikayesini ortaya çıkarmak zorunda kalır.

HOLLYWOOD'LU TÜRK

Berlin’de yaşayan Alper, oyuncu olmaya çalışan bir gençtir. Büyük rollerde oynamanın hayalini kuran Alper’e ufak tefek roller dışında teklif gelmez. Bu sırada Alper, Sophie adında genç bir kadınla tanışır. Alper’le pek ilgilenmeyen Sophie’nın güzel sanatlara başvurmak için çekeceği video için İtalyan birine ihtiyacı vardır. Bunu öğrenen Alper durumundan faydalanmaya karar verir. Bir İtalyan gibi davranmaya başlayan Alper bu sayede hem demo sahibi olacak hem de Sophie’nin dikkatini çekebilecektir. Alper’den Alberto’ya dönüşen genç adam bu süreçte kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.