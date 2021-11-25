Sinemalarda bu hafta 26 Kasım 2021: Vizyona giren 11 yeni film

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 11 yeni filmi...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 26 Kasım Cuma'dan itibaren 3'ü yerli olmak üzere 11 yeni film gösterime girecek.

Guy Ritchie'nin yönettiği ve Jason Statham, Josh Hartnett, Scott Eastwood ile Holt McCallany'nin başrollerinde oynadığı "İntikam Vakti" izleyici ile buluşacak.

Moda devi Gucci'yi anlatan "Gucci Ailesi" de merakla beklenen yapımlar arasında.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

İNTİKAM VAKTİ

Guy Ritchie ve oyuncu Jason Statham'ın yeniden bir araya İntikam Vakti; oğlunun katilini bulabilmek için büyük miktarlarda nakit para taşımacılığı yapan bir firmada işe başlayan gizemli bir adamın kişisel intikam mücadelesini anlatıyor.

Senaryosu Ivan Atkinson, Guy Ritchie, Marn Davies ve Eric Besnard imzası taşıyan gerilim ve aksiyon türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"İşe yeni başlamış, gizemli ve çılgın bir zırhlı araç güvenlik görevlisi, görevli olduğu aracın uğradığı bir soygun sırasında ortaya çıkan yetenekleriyle tüm çalışma arkadaşlarını şaşkına çevirir. Ekipteki arkadaşları, bu gizemli meslektaşlarının kim olduğunu ve nereden geldiğini merak etmektedirler. Gizemli adam, intikam almak uğruna geri dönüşü olmayan adımlar attıkça nihai amacı da netlik kazanacaktır."





GUCCİ AİLESİ

Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino ve Salma Hayek'in başrollerinde oynadığı "Gucci Ailesi" gerilim meraklılarının ilgisini çekmey aday.

Ridley Scott'ın yönettiği film, 1980'lerde aile içi anlaşmazlıkları iyice ayyuka çıkan moda devi Gucci ailesini ve 1995 yılında Maurizio Gucci'nin öldürülmesine kadar varan skandalları konu ediniyor.

Roberto Bentivegna ve Becky Johnston senaryosunu yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini Dariusz Wolski yaptı.

SEN BEN LENİN

Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı "Sen Ben Lenin", uzun yıllar boyunca Akçakoca kasaba meydanına dikilmesi istenen fakat bürokratik izinlerin çıkmaması sonucu bir depoda saklanan Lenin'in büstünün hikayesini ele alıyor.

Barış Falay, Saygın Soysal, Melis Birkan, Serdar Orçin ve Nur Sürer'in başrollerini paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Tufan Taştan oturuyor.

AYLAK TAKIMI

Can Sarcan'ın yönettiği, Tuna Arman, Zeynep Batur, Mert Topuz ve Yıldız Asyalı gibi isimlerin oynadığı "Aylak Takımı"; bir kampüste yanlış giden bir deney sonucu ortaya çıkan zombi salgınını anlatıyor.

ASLAN YÜREK

Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy ve Sophie Verbeeck'in oynadığı "Aslan Yürek", psikiyatri kliniğinde deli numarası yapan bir hasta ile onunla ilgilenmek zorunda kalan görevlinin yaşadıklarını konu ediniyor.

Belçika ve Fransa ortak yapımı komedi türündeki filmin yönetmenliğini Ludovic Colbeau-Justin üstlendi.

İSTANBUL BAHÇESİ

Emil von Schönfels ve Mekyas Mulugeta'nın oynadığı, İlker Çatak tarafından yönetilen Almanya yapımı "İstanbul Bahçesi" Başka Sinema dağıtımıyla Türkiye'deki izleyici ile buluşacak.

SEANS

Simon Barrett'in yönetmenliğini yaptığı "Seans" adlı filmde Suki Waterhouse, Madisen Beaty, Inanna Sarkis, Ella-Rae Smith ve Stephanie Sy rol aldı.

ABD yapımı film, korku ve gerilim meraklılarını sinema solanlarına çekmeyi amaçlıyor.

ŞEYTANIN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Jess Norvisgaard'ın yönettiği; Bill Oberst, Linnea Quigley, Kane Hodder, Mary Katherine ve Kelley Wilson Robinson'un oynadığı "Şeytanın Bilinmeyen Hikayesi" haftanın bir diğer yabancı korku filmi olacak.

AZRA

Beyza Şenel'in yönetmenliğini üstlendiği Aşela Demir, Suada Şen ve Burak Küçük gibi isimlerin rol aldığı yerli korku filmi "Azra"; birkaç günlük sakin bir tatile çıkan Azra ve Burak çiftinin başından geçen paranormal olayları konu ediniyor.

MY HERO ACADEMİA THE MOVİE: WORLD HEROES MİSSİON

My Hero Academia isimli anime dizisinin üçüncü sinema filmi olan "My Hero Academia The Movie: World Heroes Mission", şehri ve insanları tehlikeye atan yeni ve gizemli bir tehditle mücadele eden Deku ve profesyonel süper kahraman ekibinin maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

ENKANTO: SİHİRLİ DÜNYA

Jared Bush, Byron Howard ve Charise Castro Smith'in birlikte yönettiği haftanın bir diğer animasyon filmi "Enkanto: Sihirli Dünya"; Enkanto adı verilen göz kamaştırıcı ve büyüleyici bir yerde yaşayan bir ailenin hikayesini anlatıyor.