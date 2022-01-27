Sinemalarda bu hafta 28 Ocak 2022 : Hangi filmler vizyona girecek

Soğuk havalarda yapılacak en iyi aktivitelerden biri, film izlemek olabilir... İşte bu hafta vizyona girecek olan 6'sı yerli 9 film.

Kış aylarında sinema salonları adeta dolup taşıyor...

Sinema severler, yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 28 Ocak Cuma'dan itibaren 6'sı yerli olmak üzere 9 yeni film gösterime girecek.

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı dizisinin fenomen karakteri İlyas Çakırbeyli'ye hayat veren oyuncu Ozan Akbaba'nın senaryosunu yazdığı "Anka", seyircisiyle buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

KAOS YÜRÜYÜŞÜ

Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner. Bu virüs ile herkes birbirinin düşüncelerinden parçaları görebilmektedir.

Virüs pek çok kişiyi getirdiği sonsuz gürültü sebebiyle deliliğe sürüklemiştir. Ancak günün birinde Todd çok önemli bir keşif yapar; Viola isimli bir genç kızla karşılaşır. Viola'nın yanında virüs etkisiz hale gelmektedir. Bu birbirleri ile pek de alakası olmayan ikili, keşfedilmemiş bir gezegende tehlikeli bir maceraya girerler.

ANKA

Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur. Ancak işinden kavulması ve parasız kalması onu iyice karamsarlığa sürükler.

Murat'ın hayatına devam etmesi için kaza gününe dair ne varsa tam olarak yaşaması gerektiğine inanan Ejder, Murat'a kaza yapılan arabayı gösterir ve onu artık bu halde görmek istemediğini söyleyerek bir karar vermesini ister.

Yaşananlardan sonra bir süre ortadan kaybolan Murat, geri döndüğünde hayatına yeniden başlamak için harekete geçer.

KAPTAN PENGU VE ARKADAŞLARI 2

Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, kuraklık, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı gibi sorunlarla ilgilenen, Kaptan Pengu önderliğindeki grubun yaşadıklarını konu ediyor.

İnci Koyu'nda sürekli çöp toplamak zorunda kalan Maki, bu duruma bir çözüm bulmak ister. Bir yardım talebinde bulunmaya karar veren Maki, bunu bir müzik festivali düzenleyerek gerçekleştirmeye karar verir. Kahramanlar, bu süreçte başlarına gelen maceraların üstesinden gelerek unutulmaz bir müzik grubu kurar ve tüm sorunları çözecek bir planı uygulamaya başlar.

YILDIZLAR DA KAYAR

Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor.

Söyledikleriyle magazin gündeminden inmeyen Popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından sosyal medyada linç edilir. Kamuoyu baskısı üzerine mahkeme, Berkcan'ı ışıltılı hayatından ve teknolojiden uzak olacağı bir köyde altı ay yaşamaya mahkum eder. Oldukça sıkıntılı günler geçiren Berkcan'ın köyde tek tanıdığı öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşidir.

İLK TEMAS

Yönetmen koltuğunda Atilla Barışer'ın oturduğu gerilim, bilim-kurgu türündeki "İlk Temas" filminin oyuncu kadrosunda Bekir Annıak, Bedirhan Barışer, Maksut Kesici, İrem Akçay, Mehmet Sait Aydın gibi isimler yer alıyor.

AYI KARDEŞLER: MACERA PARKI

Heyecan verici bir deneyim sunan “Vahşi Yaşam” kapılarını açmıştır. Konuklar taktıkları gen bilekliği sayesinde hayvana dönüşebilmektedir.

Vick, “Vahşi Yaşam”ın büyük ödüllü bir yarışmaya ev sahipliği yaptığını öğrendiğinde katılmaya karar verir. Bramble ve Leon adında gizemli bir adamla birlikte çalışan Vick, turnuvayı kazanmayı başarır. Ancak ödülü almadan hemen önce parkın verilerini kopyalamaya çalışırken yakalanınca işler karışır. Tam da bu sırada konuklar vahşileşerek saldırmaya başlar. Vick, yaşananların önüne geçip her şeyin normale dönmesini sağlayabilecek midir?

GELİN

Gelin, ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia eden bir kız ile ilgili araştırma yapmaya giden insanların başına gelenleri konu ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan gelinlikli kız videosu, meday patronu Saadettin Bey'in de ilgisini çeker. Saadettin Bey, olayın araştırılması için bir ekibi görevlendirir. Videodaki gelinlikli kız, ruhani bir varlıkla evli olduğunu iddia etmektedir. Araştırma yapmak için kızın yaşadığı köye giden ekip, Ecrin ve tuhaf ailesinin misafiri olur. Ekip, beklenmeyen olaylar nedeniyle geceyi köyde geçirmek zorunda kalır ve kendilerini korkunç durumların içinde bulur.

DRIVE MY CAR

Drive My Car, Haruki Murakami’nin bir hikâyesinden sinemaya uyarlandı.

Kaybettiği eşinin yasını tutan başarılı yönetmen Yusuke Kafuku, Çehov’un Vanya Dayı oyununu sahneye koymak üzere Hiroşima’da bir festivale çağırılır. Festival kendisine 20 yaşında bir kadın şoför tahsis eder; Kafuku, hiç beklemediği bir şekilde, gizemli şoförüyle yalnızlık, kayıplar ve yasla bezeli, sırların karşılıklı olarak açıklandığı bir dizi yolculuğa çıkar.

HADİ BE

Tevfik, sanayide küçük bir esnaf lokantası işleten genç bir adamdır. Kısır olduğunu öğrenen Tevfik, arkadaşları Nizo ve Mıstık yüzünden kendisini beklenmedik olayların içinde bulur.