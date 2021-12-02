Sinemalarda bu hafta 3 Aralık 2021: Vizyona giren 9 yeni film

Her hafta yeni filmleri ağırlayan beyaz perde, sinema tutkunlarıyla yapımları buluşturuyor. Peki bu hafta hangi filmler vizyona girecek? İşte haftanın 9 yeni filmi...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 26 Kasım Cuma'dan itibaren 4'ü yerli olmak üzere 9 yeni film gösterime girecek.

Türkiye'nin Oscar adayı "Bağlılık Hasan" da yarın izleyici ile buluşacak.

Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ, Lale Başar, Hakan Yılmaz ve Müfit Kayacan'ın başrollerinde oynadığı "Aykut Enişte 2" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Fransız yönetmen Julia Ducournau'nun 2021 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanan "Titane" adlı filmi, Türk izleyicisi ile buluşacak.

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

BAĞLILIK HASAN

Bağlılık Hasan, geçmişiyle hesaplaşan bir adamın hayatına odaklanıyor.

Yıllarca birlikte hayat mücadelesi veren Hasan ile eşi Filiz, kimseyi düşünmeden sadece kendi isteklerine uygun hareket eder. Ailenin geçimini Hasan, babasından kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlar. Hacca gitmek isteyen çift, sonunda güzel haberi alıp hazırlıklara başlar. Ancak bu sırada Hasan, hayatını üstüne inşa ettiği değerler ve gerçekleştirdiği eylemlerle yüzleşmeye başlar.

AYKUT ENİŞTE 2

Aykut Enişte 2, sevdiği kadınla evlilik arifesindeyken kendisini türlü olayların içinde bulan Aykut'un hikayesini konu ediyor.

Aykut ile Gülşah evlilik hazırlığındadır. Gülşah'ı elinden kaçırmamaya kararlı olan Aykut, sevdiği kadınla evlenip, Atabeyoğlu Ailesi’nin damadı olacağı için oldukça heyecanlıdır. Ancak beklenmedik bir durum tüm planların alt üst olmasına neden olur. Ailenin eski eniştesi olan Talat'ın düğünden birkaç gün önce ortaya çıkması, tüm işleri karıştırır. İyi niyeti ve saflığı nedeniyle başına açılan belalardan kurtulmaya çalışan Aykut, Gülşah ile evlenmeyi başarabilecek midir?

İŞSİZ ADAM

İşsiz Adam, girdiği her işten kovulan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Ömer, girdiği her işten kovulan bir adamdır. Bu yönüyle adı çıkan Ömer'in babasına da işsiz adamın babası derler. Bu durumdan rahatsız olan babası ile anlaşamayan Ömer, her gün evden kovulur. Bu sırada Ömer, Almanya'dan gelen Ahmet'in kızı Ebru'ya gönlünü kaptırır ve onun için beşik kertmesi olan sevgilisi Dilara'yı bırakır. Bir gece Ömer'in Ebru'nun parmağına yüzük takarken Dilara'nın kardeşi Hasan'ın görmesi ve bu durumu kız kardeşine anlatmasıyla işler karışır.

RESİDENT EVİL: RACCOON ŞEHRİ

Resident Evil: Raccoon Şehri, tüm dünyada yayılan bir vahşetin Raccoon Şehri'ni ele geçirdiği gün yaşananları konu ediyor.

Raccoon, bir zamanlar ilaç devi Umbrella Corporation’ın hızla gelişen yuvasıydı. Ancak Raccoon artık ölmekte olan bir şehirdir. Şehirden ayrılan şirket ardında çorak toprak ve yerin altında günden güne büyüyen bir kötülük bırakır. Çok geçmeden kötülük gün yüzüne çıkar. Yaşanan vahşetten sağ kurtulmayı başaran bir grup insan, Umbrella’nın ardındaki gerçeği keşfetmek ve hayatta kalabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalır.

FRANSIZ POSTASI

1950'li yıllarda geçen Fransız Postası, Paris'te bir Amerikan gazete bürosunda çalışan gazetecilere odaklanıyor.

The New Yorker dergisinde yayımlanmış gerçek makalelerden esinlenen, hayali bir gazetenin Fransa bürosunun son sayısının hazırlık aşamasında yaşanılanların konu edildiği yapımda, yapımda iç içe geçen üç hikaye anlatılıyor.

TİTANE

Titane, yıllar önce kaybolduğu iddia edilen bir adamın ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor.

Özel müfettişler bir gün havaalanında yüzü morarmış bir adam bulur. Adam, kendisini on yıl önce kaybolan Adrien Legrand olduğunu iddia eder. Oğlunun bulunduğu haberini alan Adrien'in babası Vincent, on yıl boyunca yaşadığı kabusun artık sona erdiğini düşünerek genç adamı evine götürür. Bu süreçte bir dizi korkunç cinayet bölgeyi etkisi altına alır.

KORKUNÇ GECE HİKAYELERİ

Korkunç Gece Hikâyeleri, korku hikayelerinin anlatıldığı bir radyo programı sunan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor.

Rod Wilson, radyo programı yapan genç bir adamdır. Programda kabuslara neden olabilecek korkunç hikayeler anlatılmaktadır. Fırtınalı bir gecede umutsuzca yardım isteyen bir çocuğun yayına bağlanmasıyla Rod’un hayatı değişir. Rod, ilk başta yaşananların kötü bir şaka olduğunu düşünür. Ancak çok geçmeden olayların ciddiyetini fark eder. Çocuğun anlattığı dehşet verici şeyler, işlerin kötüye gitmesine neden olur.

CLİFFORD BÜYÜK KIRMIZI KÖPEK

Clifford Büyük Kırmızı Köpek, kendisine hediye edilen köpek ile maceraya atılan küçük bir kızın hikayesini konu ediyor.

Orta okul öğrencisi olan Emily Ezilabeth'in hayatı, büyülü bir hayvan kurtarıcısı ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Hayvan kurtarıcısı Emily'ye en yakın aradaşı olacak olan küçük kırmızı bir köpek yavrusu hediye eder. Ancak Emily'nin bilmediği şey, dostunun kısa bir süre sonra on etrelik dev bir köpek haline geleceğidir. Emily'nin annesi iş için evden uzakta olduğu sırada o, devasa büyüklükteki köpeği ve eğlenceli amcası Casey, New York'ta heyecan dolu bir maceraya atılır.

KUKLALI KÖŞK 2: ORMAN KAŞİFİ

Mustafa H. Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu "Kuklalı Köşk 2: Orman Kâşifi" filminin oyuncu kadrosunda Serkan Şengül, Kadir Çöpdemir, Ergül Miray Şahin, Ali Uyandıran gibi isimler yer alıyor.