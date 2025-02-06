Sinemaseverler heyecanlı; 8 dalda Oscar adayı olan Konsey vizyona giriyor

AA

Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow ve Isabella Rossellini'nin rol aldığı film, görevdeki Papa'nın ölümünün ardından, yeni Papa'nın seçileceği konseyi idare etmekle görevli Kardinal Lawrence'ın, konsey sürecinde ayyuka çıkan birçok entrikanın üstesinden gelmeye çalışmasını işliyor.

Konsey, zor bir görevle karşı karşıya kalan Kardinal Lawrence'ın hikayesini konu ediyor. Papa'nın ölümünün ardından Kardinal Lawrence, yeni Papa’nın seçilme sürecini yönetmekle görevlendirilir.

BİR KOMPLO...

Lawrence, dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birini yönetirken kendisini, Kilise’nin temellerini sarsabilecek bir komplonun ortasında bulur.

Ancak Vatikan’da skandallar, ittifaklar, siyasi entrikalar yoğunlaşırken, ölen Papa’nın bazı kritik sırları olduğunu ve yeni bir Papa seçilmeden önce onları çıkarması gerektiğini fark eder.

KİLİSEYİ SARSAN SIR

Kardinal Lawrence, yeni bir Papa seçerek dünyanın en gizli ve kadim olaylarından birine liderlik etmekle görevlendirilir. Katolik Kilisesi'nin dünyanın dört bir yanından en güçlü liderleri bir araya toplanıp Vatikan salonlarında bir araya kilitlendiğinde, Lawrence kendisini bir komplonun ortasında bulur ve Kilise'nin temellerini sarsabilecek bir sırrı keşfeder.