Sinematiyatro.com Youtube’da yayın hayatına başladı

Kısa zaman sonra web sitesini de yayına alacak olan kanalın hedefi ise; sinema ve tiyatro severlerin ortak buluşma noktası olmak.

Sosyal medya platformu instagram (https://www.instagram.com/sinemavetiyatro/) üzerinden başarılı paylaşımlar yaparak kendi kitlesini oluşturan ve her geçen gün organik büyümeyle kitlesini genişleten sinematiyatro.com youtube kanalının çok yakın zamanda açılacağını bir duyuru videosuyla yayınlayan kanal kısa zaman içinde burayı daha aktif bir şekilde kullanacağını sevenleriyle paylaştı. Duyuru videosunu izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=9C3j8D-mdWo&t=1s

Sinematiyatro.com adından anlaşılacağı gibi içinde sinema ve tiyatronun olduğu bir platform. Biraz daha içeriğe inmek gerekirse; güncel oyunlar ve filmler hakkında geniş bilgilerin verildiği, kamera önünde ve ardında kimlerin olduğu, kimlerin yazdığı ve kimlerin yönettiği gibi en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olacağınız bir kanal.

Peki sinematiyatro.com youtube kanalı sevenlerinin karşınıza nasıl çıkmayı planlıyor.

Youtube kanalında sinema ve tiyatro sektöründen kişileri misafir edip onlarla meslekleri ve bugüne kadar içinde yer aldıkları projeler hakkında sohbetler edecek olan kanalın moderatörlüğünü ise Yusuf Şentürk yapacak. Burada sadece sahnede ve kamera önünde yer alan ve herkes tarafından tanınan kişiler olmayacak. Aynı zamanda sahne ve kamera arkasında büyük bir özveriyle mesleklerini icra etmeye çalışan sanatçılar da yer alacak ve biz onların hikayelerini, hayatlarını, başarılarını ve başarısızlıklarını birinci ağızdan kendilerinden dinleyeceğiz.

Onlarca ve hatta yüzlerce projenin içinde bulunan ama kamera önünde hiç olmamış kişileri bu defa kamera önünde göreceğiz. Yapımcı, senarist, yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, ışık, ses ve diğer set-sahne çalışanları, cast ajansı yetkilileri, afiş tasarımcıları, fotoğrafçılar, menajerler ve daha bir sürü kendi alanında görev yapan kişiler kanalın misafiri olacak.

Çok yakında ilk konuğu ile karşınızda olacak olan sinematiyatro.com youtube kanalı sizlerle buluşmak ve uzun soluklu içerikler yaratmak için gün sayıyor. Sizde kanalı buradan https://www.youtube.com/channel/UC3VZ2DIP1UNlvk-So5mRwQA takip edebilirsiniz...