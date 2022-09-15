Sınırsız aşkın fotoğraf hali

Macar fotoğrafçı István Zsiros’un çektiği mültecilerin aşkını anlatan ‘sınır-sız aşk adlı fotoğraf, aşkın ve umudun en zor halini gözler önüne seriyor.

Bugün kapılarını açan ‘Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet’ resim sergisinde Macar fotoğrafçı István Zsiros’un çektiği mültecilerin aşkını anlatan ‘sınır-sız aşk’ isimli çalışma, duygulara en çok dokunan fotoğraf oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Budapeşte tren istasyonunda 30 Ağustos 2015’te Suriye’deki savaştan kaçan insanların çaresizce beklediği sırada çadırın içinde öpüşen çifti anlatan fotoğraf, İstanbul’da ilk kez sergileniyor.

Aşkın ve umudun zor hali

Sanatçı Zsiros sergiye katılamadı ama küratör Didem Yazıcı, anlatırken duygulandığı fotoğraf için “Umudun ve aşkın bizi en zor zamanlarda bile bir arada tutabileceğini gösteriyor.” dedi.