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    Sınırsız aşkın fotoğraf hali

    Macar fotoğrafçı István Zsiros’un çektiği mültecilerin aşkını anlatan ‘sınır-sız aşk adlı fotoğraf, aşkın ve umudun en zor halini gözler önüne seriyor.
    • 15.09.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:55
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    Sınırsız aşkın fotoğraf hali

    Bugün kapılarını açan ‘Hayat, Ölüm, Aşk ve Adalet’ resim sergisinde Macar fotoğrafçı István Zsiros’un çektiği mültecilerin aşkını anlatan ‘sınır-sız aşk’ isimli çalışma, duygulara en çok dokunan fotoğraf oldu.

    DHA'da yer alan habere göre; Budapeşte tren istasyonunda 30 Ağustos 2015’te Suriye’deki savaştan kaçan insanların çaresizce beklediği sırada çadırın içinde öpüşen çifti anlatan fotoğraf, İstanbul’da ilk kez sergileniyor.

    Sınırsız aşkın fotoğraf hali #1

    Aşkın ve umudun zor hali

    Sanatçı Zsiros sergiye katılamadı ama küratör Didem Yazıcı, anlatırken duygulandığı fotoğraf için “Umudun ve aşkın bizi en zor zamanlarda bile bir arada tutabileceğini gösteriyor.” dedi.


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