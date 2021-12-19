Şırnak’ta hamsili Karadeniz festivali

Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi, Şırnak Üniversitesi ve Rize Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Hamsi Günü'nde vatandaşlar hem hamsi yedi, hem de doyasıya eğlendi.

Şırnak Cumhuriyet meydanında kurulan hamsi stantlarına gelen vatandaşlara ücretsiz olarak 1 buçuk ton hamsi dağıtıldı. Etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

VALİ PEHLİVAN: "HAMSİ BAHANE, DOSTLUK KARDEŞLİK ŞAHANE"

Programda konuşan Vali Pehlivan, “Hamsi bahane, dostluk kardeşlik şahane diyoruz. Hamsi vesile oldu Rize ile Şırnak’ın bu meydanda buluşmasına. Bu gün iki ilimizin vesilesiyle bir aradayız. Ama 81 vilayetiyle, 84 milyon insanıyla Türkiye Cumhuriyeti bir ve beraberiz. Bu tür etkinlikler birliği ve kardeşliği, sevgiyi ve dayanışmayı pekiştiren etkinliklerdir. Kemençe, tulum, dengbejler birlikte gösterilerini yapacaklar” dedi.

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BAŞKAN YARKA: "ŞIRNAK BU GÜNLERİ DE GÖRDÜ"

Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise, "Şırnak bu günleri de gördü. Etkinlikler festivaller derken Şırnak bu gün Hamsi Gününü de gördü. Şırnak ile Rize’nin gönül köprüsünü pekiştiren maneviyatı büyüktür bizim için. Bu tür etkinlikler ilimizde devam edecektir" diye konuştu.

Şırnak Hamsi Günü etkinliği yenilen hamsiler, çekilen halay ve horonlar ile devam etti.